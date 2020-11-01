9月酒店入住率52% 疫下新高 中價酒店71%勝疫前 業界稱「半賣半送」無利可圖

疫下流行去酒店度假，K小姐見酒店推Staycation優惠，自7月起先後入住過文華東方酒店、康得思酒店、維港凱悅尚萃酒店及朗廷酒店，4次人均消費合共約4600元。她說今年無法出遊，反正有筆餘錢，而現時又可用較優惠價錢享受五星級酒店。

她已訂了12月24日的「唯港薈」海景房，連兩人自助晚餐合共3338元，「平安夜出街食都要500元以上，有自助餐食又有酒店房瞓，這個價錢好合理」。

房租跌兩成 中價酒店平均433元

在Staycation帶動下，酒店入住率持續回升。旅發局《9月份酒店入住率報告》顯示，整體酒店入住率由2月29%升至9月52％。當中中價酒店更升至71%，高過爆疫前、1月的62%，亦高過去年同期、即反修例運動時的68%；甲級高價酒店入住率最差，僅27%。各區中表現最佳的新界酒店入住率有64%，貼近去年66%；其次是油麻地、旺角有63%。

至於房價則持續跌，由年初平均約1000元，逐步跌至9月829元，按年跌18.4%。中價酒店的平均房租為433元，按年跌13.6%；甲級高價酒店為1464元，跌15.7%；乙級高價酒店為588元，跌27.2%。

大酒店亦劈價 業界憂「攬住出血」

華大酒店主席鄭啟文表示，旗下酒店自7月降價，過去數月入住率幾近全滿，但房價屬「半賣半送」，只為「養住員工」，無利可圖。他舉例，以往10月、11月屬展覽旺季，酒店房價1500元，現房價僅300餘元。他說愈來愈多大酒店劈價催谷入住率，「擔心搶爛市，有入住率都攬住出血」，加上近期屢傳企業裁員，憂打擊港人消費意欲，另不知疫情會否再反撲，但旗下酒店暫沒裁員計劃。

倘有旅遊氣泡 學者料聖誕有望七成

理工大學酒店及旅遊業管理學院副院長宋海岩稱，港人無法外遊，已「太悶」，難免想享受一下，尤其部分年輕人以往一年去10次旅行，現在當然想找機會享受。他說「唯港薈」過去數月每逢周末入住率達七成至八成，尤其是10月初的國慶連中秋節4日假期期間高達85%，而酒店餐廳提供的榴槤下午茶套餐、龍蝦盛宴尤其受年輕情侶歡迎。他預料酒店整體入住率將持續升，又估計本港有望本月底開通與新加坡的「旅遊氣泡」，相信12月聖誕節的酒店入住率有望升至七成，但由於房價偏低，酒店未必有利潤。

明報記者

（疫情第三波）

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