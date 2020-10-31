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【Emily】何君堯做IT委會主席 尹佬拎鐵線問識唔識

【明報專訊】經過3次會議，立法會資訊科技及廣播事務委員會噚日終於選出建制派支持嘅何君堯做主席，副主席要下次先選。多名民主派議員喺會上批評何君堯涉及唔少爭議事件，有份同何君堯競逐主席嘅民主黨尹兆堅話，何長期話要整治香港電台，佢當選係畀機會佢操刀。尹兆堅又舉起條鐵線考何君堯，話係同事喺鴨寮街買嚟嘅裝置，質疑佢對資訊科技有幾多認識。何君堯就話明，佢做咗主席，「行出改革港台的第一步」。

對於尹兆堅舉起嘅鐵線，主持選舉嘅資訊科技界議員莫乃光笑言：「我都有少少茫然。」尹兆堅問何君堯：「咩裝置呀？鐵線嚟嘅，佢（何君堯）識條鐵咩？做咩IT。」何君堯無答到尹兆堅嘅質問。尹兆堅事後同Emily講，嗰條真係鐵線，佢後期加工屈到似天線，話自己參與學運同社運時，人稱「道具王」㗎。

何自稱「華安」 尹：狼過華秀隻狗

何君堯喺會上話，若獲委以重任當選主席，會用功做好工作、學習，喺科技方面希望集中火力協助電訊營辦商做5G覆蓋、智慧城市等；廣播事務方面，希望衡工量值做得更好，香港可以自由發聲，但每個人甚至機構都有改善空間，又點名話港台同新聞處要加強兼容性。佢形容自己喺建制派係「小小華安」，而操行、誠信都喺泛民之上。尹兆堅反駁：「佢一定唔係華安，行事作風狼過華秀隻狗。」

相關字詞﹕立法會資訊科技及廣播事務委員會 尹兆堅 莫乃光 資訊科技界 何君堯

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