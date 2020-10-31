【Emily】何君堯做IT委會主席 尹佬拎鐵線問識唔識

對於尹兆堅舉起嘅鐵線，主持選舉嘅資訊科技界議員莫乃光笑言：「我都有少少茫然。」尹兆堅問何君堯：「咩裝置呀？鐵線嚟嘅，佢（何君堯）識條鐵咩？做咩IT。」何君堯無答到尹兆堅嘅質問。尹兆堅事後同Emily講，嗰條真係鐵線，佢後期加工屈到似天線，話自己參與學運同社運時，人稱「道具王」㗎。

何自稱「華安」 尹：狼過華秀隻狗

何君堯喺會上話，若獲委以重任當選主席，會用功做好工作、學習，喺科技方面希望集中火力協助電訊營辦商做5G覆蓋、智慧城市等；廣播事務方面，希望衡工量值做得更好，香港可以自由發聲，但每個人甚至機構都有改善空間，又點名話港台同新聞處要加強兼容性。佢形容自己喺建制派係「小小華安」，而操行、誠信都喺泛民之上。尹兆堅反駁：「佢一定唔係華安，行事作風狼過華秀隻狗。」