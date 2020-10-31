少男少女救理大判保護令 律政司指原審錯 覆核促判監

上訴庭認同原審犯錯 兩被告須留案底

兩名被告報稱學生，案發時均是14歲，早前在東區裁判法院少年庭認罪，裁判官何俊堯判兩人接受兒童保護令12個月。律政司副刑事檢控專員林穎茜表示，原審裁判官形容兩名被告在示威的角色「較被動」，但兩人在警方防線前排逗留逾一小時，明顯積極參與其中。

律政司在庭上播放數段新聞片段，顯示當日下午近3時，數十名黑衣示威者在佐敦勞資審裁處外堵路聚集。律政司表示，男被告當時以面巾蒙面，並一度向後排的示威者打手勢，反映他有份領導示威；至於女被告戴有「豬嘴」及曾持傘遮掩別人設置路障，兩人的身分都不是普通示威者。

律政司質疑，原審裁判官是基於錯誤觀察判處兒童保護令，加上示威者當時向警方防線投擲至少39枚汽油彈，屬於大規模暴力事件，原審判刑不足以反映罪行嚴重性，建議上訴庭改判以短期監禁。

上訴庭首席法官潘兆初一度向律政司表示，法庭量刑需要平衡阻嚇效果以及給予被告更生的機會，反問拘禁式刑罰是否唯一選項。律政司重申案情嚴重，比起2014年黃之鋒衝擊公民廣場案的暴力程度更高，符合即時監禁的條件，不過如果上訴庭認為不合適，可以考慮更生中心等拘禁式刑罰。

代表兩被告的資深大律師潘熙及大律師馬維騉表示，兩人年紀尚輕，一旦留有案底會影響前途，例如無法考取專業資格，希望法庭為其福祉着想。他們又稱，男被告患有過度活躍症，女被告患抑鬱症，兩人已明白犯案的嚴重性，需要社會的關心及保護。

【案件編號：CAAR3/20】

（反修例風暴）