社工涉阻拆連儂牆 官批控罪錯漏百出

官質疑涉案時間 控方修改控罪

被告呂智恆（38歲）否認去年11月23日，在粉嶺連接百和路和粉嶺港鐵站的天橋上，阻礙食環署一級督察麥慶安執行公務。傳票原標明控罪時間為下午2時40分，遭裁判官陳炳宙質疑涉案時間是否只有1分鐘，控方後來刪去相關時間。

陳官一度批評，他過往審理4宗反修理示威案件，所有控罪內容均「錯漏百出」，「唔知我係咪最不幸嘅裁判官，百分百中，做4單，4單都係咁。明知公眾關注都做咁差，何况其他案件」，形容情况「嚴重到警戒線」，質疑警方和律政司為何容許有關情况發生。

律政司：正進行司法程序 不宜評論

陳官又指，控方每次修改控罪，將引伸辯方再要求押後或傳召更多證人等問題，可能浪費納稅人金錢和法庭時間，形容其發言「可能得罪人，但大家上嚟法庭都係尋求公義，工作表現要做得好啲」。就陳官的批評，律政司發言人稱司法程序正在進行，不適宜就案件評論。

食環署一級督察麥慶安供稱，他當日聯同路政署人員和外判工人到場清理，遭被告用揚聲器質詢行動詳情，他認為被告拖延行動，最終折返港鐵站和報警求助。陳官指出，案發片段顯示麥慶安當日沒穿制服，被告亦稱他為「外判」，麥回應他曾表明自己為食環署人員，被告或未能聽清，同時承認當日沒向被告展示委任證。

麥慶安在盤問下稱，被告未有伸出手阻止工人清理，但認為被告用揚聲器說話會吸引群眾聚集，對清理行動構成阻礙。麥又表示，當時網上披露他人個人資料的情况不斷出現，麥擔心個人資料同遭披露，當時「有啲怯場」，故決定不穿制服和展示委任證，同意被告有可能不知道其身分。案件押後11月24日裁決。

【案件編號：FLS2398/20】

（反修例風暴）