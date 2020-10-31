港聞

港聞二

太古廣場擬建行人天橋 諮詢至年底

【明報專訊】政府2017年5月批准金鐘太古廣場的土地擁有人免補地價修訂契約，興建一條橫跨金鐘道和部分夏愨花園的行人天橋，以連接太古廣場和金鐘現有的行人天橋系統。事隔逾3年，政府昨日就有關工程刊憲，指興建該行人天橋將可應付鄰近發展項目所帶來的行人設施需求，並設兩個月諮詢期，若有人反對工程，必須於12月29日前以書面向運輸及房屋局長提出。

部分行人路或永久封閉

政府資料顯示，有關工程將興建一條有蓋行人天橋連升降機，橫跨金鐘道和部分夏愨花園，並連接太古廣場與金鐘廊至立法會大樓的現有行人天橋。工程期間將永久封閉部分現有行人路，以興建升降機及行人天橋的結構支柱；部分現有行人天橋、行人路和中央分隔欄亦會暫時封閉及重建，並包括環境美化、提供公用設施及搬遷一個現有電表箱等附屬工程。

免補地價 自資興建保養

政府於2016年《施政報告》提出可因應個別情况，考慮在其他地區的土地補價豁免申請，以鼓勵業主根據已規劃的行人網絡，自資興建行人天橋或隧道。其後政府於2017年5月批准有關業主興建橫跨金鐘道的行人天橋。

當局曾指出，作為獲得免補地價的條件，申請人須承擔有關行人天橋的興建、管理及保養責任和相關支出，並且在建成後提供24小時開放的免費公共無障礙通道。

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