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港聞二

餵藥勒斃兒子 抑鬱婦判1年醫院令

【明報專訊】將軍澳善明邨去年發生殺子倫常命案，患精神病中年婦聲稱擔心自己死後，其成年兒子不能自給自足，打算與子共赴黃泉。婦人向兒子餵安眠藥後，用USB充電線勒斃對方，其後自殺不遂。婦人早前在高等法院承認一項誤殺罪，法官昨日形容案件屬悲劇，被告餘生將感懊悔，判處一年醫院令。

官稱悲劇 「被告餘生感懊悔」

報稱任職校工的趙麗霞（57 歲）承認去年2月22日誤殺兒子黎裕帆（終年23歲）。辯方求情稱，被告的前夫對她不忠和不負責任，在被告誕子不久便離她而去，亦沒給予財政支援，令被告獨力擔起育兒責任，惟事主學習能力欠佳，文憑試全部科目不及格，甚至案發前抱怨母親為何誕下自己，令被告傷心欲絕，認為兒子無法獨力生活。

獨力撫養兒子 姊患癌母多病

辯方又稱，被告胞姊當時患癌，母親的健康情况亦轉差，經常出入醫院，被告最終受妄想症和嚴重抑鬱症影響下犯案，形容被告已還押小欖精神病治療中心20個月，希望法庭考慮判處被告感化令。

法官李素蘭表示，被告作為單親母親，相信她已盡心盡力照顧兒子，其間承受不少困難，但鑑於精神科報告指出，被告過往曾不依時服藥，亦嘗試燒炭自殺，建議被告繼續入院治療，最終判被告一年醫院令。

案情指出，善明邨善禮樓一名保安員去年2月23日晚上看見被告在地下電梯大堂步履不穩，遂召喚救護車，被告在車上含糊地稱與兒子服下老鼠藥。消防其後破門進入被告寓所，發現被告兒子全無氣息躺卧沙發，證實他已死亡。

被告翌日在醫院被捕，她在警誡下稱，自己早有自殺念頭，但擔心任散工、月入只有數千元的兒子不能自給自足，決定與兒子同歸於盡。她確定兒子死亡後，用高梁酒伴服兩包老鼠藥，但很快便全部吐出，於是再服下10粒安眠藥。她其後在牀上睡着，不清楚自己何時離家及為何身處醫院。

【案件編號：HCCC413/20】

相關字詞﹕高等法院 醫院令 誤殺罪 將軍澳 倫常命案

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