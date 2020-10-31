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政府撤申兩職位撥款 泛民質疑因民建聯「造反」

【明報專訊】政府推遲推行兩元乘車計劃門檻降至60歲，引起建制派不滿，上周立法會財委會審議將財經事務及庫務局兩個編外職位轉為常額，多名民建聯成員稱無必要。財委會昨日原定繼續審議項目，惟當局開會前稱因議員就項目提出多項意見，為有更多時間研究議員意見，故撤回項目。民主派質疑政府是因建制派「造反」而撤回。財委會昨審議將環境局編外職位轉為常額，截止會議結束仍未通過。

財庫局：因議員多意見 需時研究

財委會昨原定繼續審議財庫局兩個編外職位轉為常額，財庫局副秘書長劉震稱，因不少議員在上周會議提出意見，質疑兩個編外職位是否需同時轉為常額，當局需更多時間研究意見及考慮有無需要修訂，故決定撤回。

毛孟靜：民建聯反對 哪敢拎出來

張國鈞：建制支持不支持都捱批

公民黨郭家麒質疑項目曾在人事編制小組委員會討論，「明眼人都看到，民建聯、建制派『造反』，故要收回」。香港本土毛孟靜亦稱，開會前5分鐘才獲悉政府要撤回項目，「民建聯反對，（政府）哪夠膽再拎出來？」她斥政府施政態度「完全不能想像」，質疑政府是否要撤回其他人事編制項目。工黨張超雄質疑當局撤回項目，是否為「讓路」審議「明日大嶼」。對此，劉震稱政府暫無打算調動議程。

行會成員、民建聯張國鈞向本報質疑民主派「神邏輯」，稱不論建制派支持政府開位與否都受批評，若支持便是橡皮圖章，否則便是不支持政府決定。他說當局今次申請將編外職位轉為常額，即使政府暫時撤回文件，有關編外職位如常運作，不影響政府部門工作。

另有民建聯中人說，有關做法是為向政府說明不可以有財政承擔為由，「彈弓手」收回兩元乘車計劃擴展至60歲；財委會未來將審議多個人事編制項目，該人稱並非「一刀切」，贊成與否要視乎項目本身有無爭議，強調民建聯亦要向市民交差，不能讓政府「走數」。

此外，因公民黨陳淑莊不延任議員，政府帳目委員會昨需選舉新成員填補空缺，最終由新民黨容海恩以34票，擊敗獲18票的公民黨楊岳橋，頂替帳委會空缺。

相關字詞﹕財經事務及庫務局 張國鈞 容海恩 陳淑莊 公民黨 明日大嶼 楊岳橋

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