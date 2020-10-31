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政制局：設境外投票未必與疫情直接關係

【明報專訊】政府引用《緊急情况規例》押後今年9月舉行的立法會換屆選舉，立法會昨日就有關規例而成立的小組委員會首次開會，民主黨林卓廷指按政府有意推行內地投票的邏輯，質疑若明年疫情嚴峻，政府應不會舉行選舉，「點解仲要搞大灣區投票？」，而若疫情緩和，居於大灣區的香港選民自可回港投票。政制及內地事務局副秘書長陳潔玲稱，「是否設境外投票，未必與疫情有完全直接的關係」，又稱現時是研究境外投票的可行性，不是只考慮內地，而不考慮其他海外地方。

昨日會議先選委員會的正副主席，分別由民建聯張國鈞和工聯會陸頌雄當選。多名議員不滿政制局不派局長或副局長出席會議，民主黨涂謹申認為有關題目非常重要，陸頌雄則批評政制局長曾國衞「為官避事平生恥」，建制派謝偉俊形容局方派出「練習生」，新民黨主席葉劉淑儀則認為副秘書長級別不低。

泛民建制同批局長缺席

曾國衞在周三的立法會會議上表示，政府對境外投票持開放態度。陳潔玲昨在會上稱，今年疫情突顯了現時選舉制度可能不完備的地方，故政府作出不同預案應付疫情發展的不同可能性，包括會否設專隊予有需要者投票、電子派票和境外投票等。

公民黨楊岳橋問若立法會廢除了押後選舉的規例，最快可於何時選舉。陳潔玲稱現階段政府不會舉行換屆選舉，被楊批評當立法會是「橡皮圖章」。陳表示，倘疫情放緩而準備大規模選舉，可能需重啟選民登記，整個籌備工作需6個月或以上。

經民聯梁美芬稱，去年反修例暴力事件令投票機制的弱點「出晒來」。民建聯葛珮帆稱一直對選管會不滿，認為善用科技、電子派票不應再拖。她又說，有泛民候選人的選舉開支是「天價」，令市民擔心有人濫用政府申索。陳潔玲表示，選舉事務處核實有關申索時，若發現表面上有違法，會將個案轉交廉政公署跟進。

相關字詞﹕胡志偉 林卓廷 政制及內地事務局 境外投票

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