4大專生「女特務」涉電騙收錢被捕

偽造內地執法文件上法官等真有其人

東九龍總區重案組第三隊總督察莫子威稱，4名被捕「女特務」均為大專生，懷疑有人「入世未深」被招攬犯案。首兩宗案件由同一名「女特務」犯案，另兩宗案件的詐騙電話號碼相同，相信4宗案件涉及兩個犯罪集團，未知是否有關聯，正調查背後主腦身分。據了解，被捕4名「女特務」19至21歲，包括一名在台灣升學的女大學生、一名港大專業進修學院的本地生、一名理大本地生及一名持香港身分證的理大內地生。

兩男兩女事主（15至74歲）被騙3萬至720萬元不等。首兩宗案件發生於4月，兩名分別居於葵涌及粉嶺的七旬老婦接獲自稱內地執法部門來電，稱涉及內地一宗嚴重罪案，二人受驚下跟隨對方派出的「女特務」，分別到附近銀行提取3萬元及73萬元交予「女特務」。據了解，居於粉嶺的74歲女事主被「女特務」騙財長達5個月，共7次交錢，至她向家人借貸時才驚覺受騙。

中資銀行分析師被騙720萬

第三宗案件發生於8月，27歲持香港身分證的內地男子接獲自稱內地執法部門來電，指自己在內地涉案，事主被指示返回佐敦寓所等候「特務」登門，一名「特務」其後登門造訪及出示一批偽造執法文件，下令事主交出電話卡、銀行戶口號碼及密碼，事主全數交出，事後發現戶口約720萬元積蓄被全數轉走。據悉該男子在中資銀行任職股票分析師。

第四宗案件發生於9月，居於秀茂坪的15歲少年同樣被自稱內地執法部門要求留在家中，一名「特務」其後登門造訪，事主按指示將母親放於家中的3800元人民幣交出，又把母親20萬港元現金存入對方的比特幣戶口。

警方經調查後，前日拘捕4名「女特務」，並搜出一批證物，包括事主的電話卡及一支內有偽造執法文件檔案的記憶棒。有被捕女子警誡下承認曾押送事主到銀行提款等。