海關檢10萬高仿真冒牌N95口罩 同類口罩專供醫用 料轉售外地

海關版權及商標調查科高級監督謝國強表示，海關早前接獲舉報，稱一間貿易公司售賣冒牌「醫療級別口罩」。海關經調查後，於本周三採取行動，突擊搜查元朗一個倉庫，檢獲約10萬個冒牌3M醫療級別N95口罩，市值約300萬元。海關同日再突擊搜查涉案貨倉所屬貿易公司位於新蒲崗的辦公室，以及該公司負責人位於九龍城的寓所，拘捕71歲男負責人。

總值300萬 拘貿易公司負責人

謝國強稱，該類型醫療級別口罩的客源非常專門，用戶主要為醫療機構員工及醫院，價錢較一般外科口罩高25倍。案中檢獲的假貨仿真度高，顏色、大小、橡筋釘裝位置等均非常貼近正貨，惟文字印刷較正貨模糊，現時政府化驗所正檢查該批假貨。

較正貨便宜20元 來源待查

海關相信該批假口罩未流入本地市場，懷疑犯罪集團針對海外疫情未緩和，欲把該批冒牌N95口罩轉售至外國圖利，正調查其來源及去向。據悉，該批假口罩每個售價約30元，較正貨便宜20元。

海關自1月27日展開「守護者」行動，至今出動逾6000人次，巡查逾3.8萬個零售點，拘捕80人，並曾就17宗違反商品說明條例及13宗違反消費品安全條例案件提控，檢獲逾600萬個涉違規外科口罩及逾300支涉違規消毒酒精和生理鹽水。