旅業停擺 法語導遊轉行賣豬肉

有人正申綜援 盼設支援基金

梁芳遠稱，昨已去信特首，盼為旅遊業設支援基金，又建議基金資金可來自旅發局撥款。旅遊事務署回覆稱，政府累計支援旅遊業界金額達20億元，旅發局工作是推廣及吸引訪客，撥款主要用於推廣。

料30旅社結業大裁員

梁芳遠估計，未來將有二三十間旅行社面臨大裁員或結業，以員工數目為20至30人的中型旅行社最受衝擊，她解釋，這些旅行社無大集團支撐，又比小型旅行社面對更大租金壓力。香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺相信，各旅行社都「排隊有所動作」，全行「風聲鶴唳、哀鴻遍野」。

梁解釋，旅遊團業務需在出發前半年預先籌備，估計未來半年不會有任何起色，「是一個死局」。出團利潤微薄，約只有10%至15%，「最近一年已燒了幾年所賺的錢」，稍後情况會更嚴峻，「從此可能就無呢行了」。

員工拒改合約 被當自動離職

梁芳遠又批評，「無嘢慘得過停薪留職，又唔畀（僱員）生存，畀個總經理你做都無用」。她引述有導遊精通法文，近日需轉行「揸刀」賣豬肉；同時梁亦正為幾名會員申請綜援。她說總會設了求助熱線，共收到13至14個求助，有會員表示有公司把拒「改合約」的僱員當作「自動離職」。林志挺提醒若僱主要求改合約，僱員可拒絕，僱主需計算並支付長期服務金及代通知金。

另外，迪士尼昨宣布委任莫偉庭為香港迪士尼樂園度假區行政總裁，接替楊善妮，今年12月27日起生效。莫偉庭在港居住15年，2009至2012年間為香港迪士尼首席財務總監，負責度假區整體的財務管理、財務控制等。楊善妮將會在12月擔任迪士尼樂園、體驗及消費旗下的消費品、遊戲及出版業務總裁。