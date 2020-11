嘉頓售美貨品已改標記

【明報專訊】美國將於11月10日起不准香港將出口貨品標為「香港製造」,在港創立的老牌麵包餅乾公司「嘉頓」,10月中已將本地生產並銷往美國的貨品來源標記由「Made in Hong Kong」轉成「Made in China by Garden Company Limited」。