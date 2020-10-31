嘉頓售美貨品已改標記

嘉頓公關部昨回覆本報查詢稱，出口產品會按當地法規標註，公司在港和內地均設廠。公關代表稱10月中開始，將由香港廠房製造並銷往美國的產品標註為「Made in China by Garden Company Limited」，首批已轉標記的貨品正運送，預計最快下月上旬抵美，屆時才可評估市場反應。

珠寶製造業廠商會副主席葉美珠稱，業界過去5年陸續遷往內地設廠，客人也接受中國製造，內地技術水平提升不少。她較關注本地出口貨品稅項由6.4%升至13.4%，成本會增不少，有可能轉嫁消費者。

總商會：或有廠商撤出 大多觀望大選

中華廠商聯合會稱，一直跟業界保持聯繫，了解到個別行業如食品、珠寶等或較受美國新規定影響，包括需短時間內更改包裝，產品輸美時通關手續或更繁瑣。廠商會正積極與港府商討合適應對，盡力支援受影響企業，並支持港府訴諸世貿機制。

總商會總裁梁兆基說，有廠商或因美國新規而考慮撤出香港，但他們大多抱觀望態度，直到美國大選結果揭曉。他支持港府向世貿投訴，另指香港廠商很可能會遵守美國新規定，同時等世貿裁決。

工業總會支持港府決定，主席葉中賢希望世貿盡快審議，冀美國尊重以規則為本的多邊貿易制度，撤回是次規定。