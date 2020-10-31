港啟動世貿機制 投訴美禁「香港製」 解決或以年計 邱騰華：廠商自行考慮如何合規

邱：交涉6周無滿意回覆

邱騰華昨表示，政府在過去6周就新規定與美方交涉，但美方無作出實質或令人滿意回覆，令人失望，有必要採取進一步行動。他說，是次為香港回歸後首次主動正式直接向另一個世貿成員國投訴，做法屬《基本法》賦予香港行使的權力，毋須中國幫助，但確信國家會支持。

倘商60天未解 專家組審議

邱騰華稱，按世貿程序，美方須在10日內回應香港提出磋商的要求，並在30日內磋商，若在60日內都未能解決爭端，港府可要求世貿爭端解決機構設專家組審議爭端，而專家組成立、召開會議及裁決，亦設上訴機制。

世貿解決爭端需時數以年計，中國於2018年4月就美國對價值逾2000億美元（即1.55萬億港元）的中國商品徵關稅，啟動世貿爭端解決機制，結果今年9月裁定美國未能提出合理原因，做法不符合世貿規定，美國於10月27日提出上訴。

在世貿有裁決前，邱騰華表示，若美國堅持，相關規定仍會實施，亦說部分香港出口到美國的貨品已經受影響，並說不同人會採取不同方式迴避，政府不建議香港廠家違反世貿的規定，出口商要自行考慮以何種方式符合各種要求，貿發局及個別商會都會與美方商討。

「邊指美違規邊要商家度掂」

鍾國斌批模稜兩可

自由黨黨魁鍾國斌批評邱說法模稜兩可，認為他邊指美國規定違反世貿規定，令商家認為不應就範，但如何入口美國市場就「自己度掂佢」，令出口商摸不着頭腦。他稱美國最初決定在9月實施新標籤，但後來延長至美國大選後，認為大選結果會影響規定，但仍難以評估。

貿發局：或要改營銷 包裝突顯港

貿發局研究部環球市場助理首席經濟師陳永健指出，在美國新規定只限於產品標籤，而世貿的規定則是針對報關來源地，故香港製造的商品到美國報關時，仍然要填寫來源地為「香港」，但在產品包裝上或要暫時改寫「中國製造」，做法主要影響強調「香港製造」的廠商，他們或要改營銷策略，在包裝設計上突顯香港元素。

就能否改寫「中國香港製造」，邱騰華稱港府曾向業界和美國海關提出此中間方案，但美方完全沒有採納建議。陳永健說，不知以此做法出口商品到美國是否穩妥，根據美國相關法規，如香港廠商繼續標示「香港製造」，若非有意並初犯，將判不多於10萬元美金或不多於1年監禁。