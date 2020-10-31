機場試快速檢測 實驗室數據：走漏4%陽性

本港機場正試用英國牛津大學研發的新型冠狀病毒快速測試「RT-LAMP」（逆轉錄環介導的等溫擴增測試，下稱LAMP），在機場收集抵港者的漱口樣本並檢測是否含新型冠狀病毒的基因，再與「金標準」PCR檢測結果對比。

有關服務由檢測公司Prenetics提供，其香港實驗室過去兩個月曾在527個樣本試用LAMP，包括444個陰性和83個陽性樣本，陰性樣本的化驗結果全正確；但83個陽性樣本只有80個樣本驗出陽性，走漏3個個案，靈敏度為96%。另在英國和深圳同類試驗LAMP靈敏度介乎92%至100%。

許樹昌：高風險地宜用傳統檢測

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，96%靈敏度可接受，但機場環境與實驗室不一樣，如環境受污染就會影響結果，LAMP實質準確度仍待衛生署核實，但一般對高風險地區入境者應用PCR，低風險地區可用快速測試。

港府正與新加坡研推旅遊氣泡，據Prenetics集團首席執行官楊聖武所知，日後抵港者會先在新加坡出發時做PCR檢測，陰性才能來港並於抵港後再驗，待機場試驗結果出爐將助決定用哪種方法。他續說，若以靈敏度為96%、新加坡0.02%人口感染、每日200人來港計算，用LAMP篩查新加坡抵港者「做200萬個樣本才會走漏一個（陽性）個案，即一年都不會發生一次」，該公司亦繼續研發如何進一步加強準確度。

檢測公司推算篩查星洲客：

200萬樣本走漏1個

楊聖武說，LAMP最大優勢是僅需15至45分鐘，在英國機場試用時約45分鐘至1小時完成整個化驗程序，較PCR的4至6小時短。楊又稱，LAMP可在機場內進行，可減低運輸成本，每份試劑約100元，估計日後向旅客收費約250至300元，較PCR便宜一半有多。Prenetics目前正用英國製試劑，楊表示正與港府商討在香港製試劑的可能，如成功可進一步降成本。他希望LAMP能助旅遊氣泡推行，及為低風險國家抵港者篩查。

機場設施一日可處理1.2萬樣本

Prenetics目前在機場約1700呎的快速測試設施一日可處理約1.2萬個樣本，楊聖武稱如有需要可再增容量；前日亦已向新加坡駐港總領事講解LAMP的技術，但暫未討論港人離境到新加坡是否能用LAMP。

港府另正就設4區檢測中心公開招標，Prenetics正就投標作準備，楊聖武稱目標以檢測費低於500元水平提供服務。

（疫情第三波）