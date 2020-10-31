港聞

港聞二

食肆6人一枱首日 酒樓：未能坐足75%

【明報專訊】全港食肆昨日起容許6人一桌，入座率增加至75%。旺角一間酒樓昨日人頭湧湧，有食客特意提早到場等位，負責人表示，由於社交距離1.5米的要求仍然繼續，只能增加約一成座位，未能坐足75%。

姚先生昨日與4名家人一同到倫敦大酒樓吃午飯，早上特意提早半小時到場等位，但仍然要等5至6張枱。他說早於周一已約好吃飯，本打算要分開兩枱，但在新政策下就可同座一桌。妹妹姚小姐表示，過去限4人一枱，只能與家人分枱食飯，不時要換位才能與各個家人聊天，不夠盡興。

周先生亦與5名教會書法班朋友一同飲茶，他說限聚令下難以聚會，終待放寬至6人後可以邊聊邊吃更開心，期望新型冠狀病毒疫情許可下，可以繼續放寬，逐步讓一桌可坐12人。

負責人：要守社交距離 加位有限

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，政府放寬食肆每桌可坐6人後，即收到生日宴會的訂單，惟聖誕節及元旦的訂單都幾乎取消，亦因應1.5米距離要求仍然繼續，只能增加到8%至10%的座位，入座率未能達75%，認為對生意的幫助不太大。

茶餐廳：店內全4人座 未受惠

茶餐廳等小型食肆則未必能受惠新措施，旺角一家茶餐廳的員工說，店內全為4人卡位，是次放寬只惠及大集團，認為政府應刺激消費或放寬遊客到港，才能協助小食肆止蝕。

（疫情第三波）

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