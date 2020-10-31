港聞

港聞二

試用飲管飲啤酒 趙家賢：感覺怪異享受減半

【明報專訊】昨日為萬聖夜前夕，亦為首日酒吧座位限制放寬至4人一枱，可營業至凌晨2時。中環蘭桂坊人頭湧湧，不少人購買啤酒後，走到酒吧外脫下口罩享用。政府因應港大專家袁國勇意見，建議在酒吧戴口罩以飲管飲酒，本報昨僅見1人跟隨。東區區議會副主席趙家賢應本報要求試用飲管飲用啤酒，認為感覺非常怪異，享受減半。

酒客吧外聚飲 食環未回應違規否

警方聯同食環署昨晚巡視蘭桂坊一帶，有警員提醒酒吧外人群保持社交距離，並一度在卑利街附近以電子哨聲驅趕人群。港島總區指揮官郭柏聰及食環署副署長（環境衛生）黃淑嫻亦到場。黃表示發現有人走出酒吧外的公眾地方不戴口罩飲酒，並以正在飲酒辯解，她未有正面回應是否違規，但稱會和政策局商討如何解決。

食環署周中在網頁上載《在酒吧／酒館佩戴着口罩以飲管享用飲品經營者和顧客須知》，提醒應注意事項，並附上教學影片。食環署回應稱資料供參考，不涉法例或檢控。本報昨晚在蘭桂坊及蘇豪區巡視4小時，僅見一人一度戴口罩並用飲管飲酒，未幾她即脫下口罩喝酒。本報帶同飲管，邀請酒客試用，至少10人拒絕。有酒吧經理稱用飲管飲啤酒「唔爽」、「不切實際」，不建議客人跟隨。

酒吧經理：不切實際 不籲跟隨

趙家賢昨趁「七一吧」最後一天到該處喝酒，他應本報要求嘗試戴口罩並用飲管飲啤酒。他說自己喜歡大啖品嘗啤酒的麥味，用飲管飲啤酒感怪異，又認為啤酒的泡沫「頂住、濁住唔舒服」。「本身飲啤酒係一個enjoyment（享受），正常大啖飲100%開心，好正，頭先咁飲，（享受）起碼少咗半。」但他表示尊重港大微生物學系講座教授袁國勇的建議，嘗試在品酒和防疫之間取平衡，但自己寧可在家大啖飲酒。

外籍女子Karen亦應本報要求用同一方法喝酒，她說用飲管飲酒很快喝完，容易使人不自覺喝多了，認為十分危險，不建議跟隨。她說，不少快餐店棄用膠飲管，盼政府推廣飲管喝酒時不要用膠管。

昨日現場所見，不少人買啤酒後，走到酒吧外脫口罩享用，亦有外籍女子沒戴口罩帶同酒杯「過枱」，約5人圍飲，記者上前詢問，她即放下酒杯，表示不知違法。另有酒吧容許一枱5人一起喝酒，職員聲稱該5人「食緊嘢」，但記者不見枱有食物。另卑利街一酒吧有表演者唱歌時脫下口罩，酒吧負責人表示不知違法，會加以提醒。

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

粵港合作57重點 推深圳灣全日通關 推進港機場東莞港聯手 建疫情聯防機制
粵港合作57重點 推深圳灣全日通關 推進港機場東莞港聯手 建疫情聯防機制
研擴大港人遙距內地銀行開戶 移動支付工具粵港通用
研擴大港人遙距內地銀行開戶 移動支付工具粵港通用
人代：便利港人北上措施須能「落地」
人代：便利港人北上措施須能「落地」
警尋出90相關帖文 有司法人員遭滋擾亂申服務 高院頒臨時令 禁對法官起底
警尋出90相關帖文 有司法人員遭滋擾亂申服務 高院頒臨時令 禁對法官起底
Tg仍見法官個人資料 載身分證電話地址
Tg仍見法官個人資料 載身分證電話地址
憂禁令範圍太闊 郭榮鏗促澄清可否批評判辭
憂禁令範圍太闊 郭榮鏗促澄清可否批評判辭
大狀：違令者民事刑事皆可告
大狀：違令者民事刑事皆可告
警藏K仔判入戒毒所 官：吸毒12年知法犯法
警藏K仔判入戒毒所 官：吸毒12年知法犯法
港產大閘蟹首上市 產量數百經App買
港產大閘蟹首上市 產量數百經App買
住中聯辦宿舍 免檢返港漢不明確診 上月底曾到深圳 茶水間漱口11同事須檢疫
住中聯辦宿舍 免檢返港漢不明確診 上月底曾到深圳 茶水間漱口11同事須檢疫
醫局研非急症醫院恢復探病
醫局研非急症醫院恢復探病
食肆6人一枱首日 酒樓：未能坐足75%
食肆6人一枱首日 酒樓：未能坐足75%
機場試快速檢測 實驗室數據：走漏4%陽性
機場試快速檢測 實驗室數據：走漏4%陽性
港啟動世貿機制 投訴美禁「香港製」 解決或以年計 邱騰華：廠商自行考慮如何合規
港啟動世貿機制 投訴美禁「香港製」 解決或以年計 邱騰華：廠商自行考慮如何合規
嘉頓售美貨品已改標記
嘉頓售美貨品已改標記
旅業停擺 法語導遊轉行賣豬肉
旅業停擺 法語導遊轉行賣豬肉
無撬門痕迹 天慈邨4戶遭竊26萬財物
無撬門痕迹 天慈邨4戶遭竊26萬財物
海關檢10萬高仿真冒牌N95口罩 同類口罩專供醫用 料轉售外地
海關檢10萬高仿真冒牌N95口罩 同類口罩專供醫用 料轉售外地
4大專生「女特務」涉電騙收錢被捕
4大專生「女特務」涉電騙收錢被捕
政制局：設境外投票未必與疫情直接關係
政制局：設境外投票未必與疫情直接關係
政府撤申兩職位撥款 泛民質疑因民建聯「造反」
政府撤申兩職位撥款 泛民質疑因民建聯「造反」
餵藥勒斃兒子 抑鬱婦判1年醫院令
餵藥勒斃兒子 抑鬱婦判1年醫院令
太古廣場擬建行人天橋 諮詢至年底
太古廣場擬建行人天橋 諮詢至年底
社工涉阻拆連儂牆 官批控罪錯漏百出
社工涉阻拆連儂牆 官批控罪錯漏百出
少男少女救理大判保護令 律政司指原審錯 覆核促判監
少男少女救理大判保護令 律政司指原審錯 覆核促判監
擲樽未中人尋不到證物 15歲少年擾亂秩序罪成
擲樽未中人尋不到證物 15歲少年擾亂秩序罪成
付國豪案未完結官憂進度：會否惹煽動仇恨司法機構?
付國豪案未完結官憂進度：會否惹煽動仇恨司法機構?
李小加明起任港大校委
李小加明起任港大校委
七一吧最後一夜 市民敬酒告別
七一吧最後一夜 市民敬酒告別
七旬翁修樹墮地亡
七旬翁修樹墮地亡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯做IT委會主席 尹佬拎鐵線問識唔識
【Emily】何君堯做IT委會主席 尹佬拎鐵線問識唔識
【Emily】「流亡」台灣 蕭生估無命返港
【Emily】「流亡」台灣 蕭生估無命返港
【Emily】勞顧會勞方5席27人爭
【Emily】勞顧會勞方5席27人爭
【Emily】性教育電腦遊戲 食西瓜降欲望
【Emily】性教育電腦遊戲 食西瓜降欲望