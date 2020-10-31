試用飲管飲啤酒 趙家賢：感覺怪異享受減半

酒客吧外聚飲 食環未回應違規否

警方聯同食環署昨晚巡視蘭桂坊一帶，有警員提醒酒吧外人群保持社交距離，並一度在卑利街附近以電子哨聲驅趕人群。港島總區指揮官郭柏聰及食環署副署長（環境衛生）黃淑嫻亦到場。黃表示發現有人走出酒吧外的公眾地方不戴口罩飲酒，並以正在飲酒辯解，她未有正面回應是否違規，但稱會和政策局商討如何解決。

食環署周中在網頁上載《在酒吧／酒館佩戴着口罩以飲管享用飲品經營者和顧客須知》，提醒應注意事項，並附上教學影片。食環署回應稱資料供參考，不涉法例或檢控。本報昨晚在蘭桂坊及蘇豪區巡視4小時，僅見一人一度戴口罩並用飲管飲酒，未幾她即脫下口罩喝酒。本報帶同飲管，邀請酒客試用，至少10人拒絕。有酒吧經理稱用飲管飲啤酒「唔爽」、「不切實際」，不建議客人跟隨。

酒吧經理：不切實際 不籲跟隨

趙家賢昨趁「七一吧」最後一天到該處喝酒，他應本報要求嘗試戴口罩並用飲管飲啤酒。他說自己喜歡大啖品嘗啤酒的麥味，用飲管飲啤酒感怪異，又認為啤酒的泡沫「頂住、濁住唔舒服」。「本身飲啤酒係一個enjoyment（享受），正常大啖飲100%開心，好正，頭先咁飲，（享受）起碼少咗半。」但他表示尊重港大微生物學系講座教授袁國勇的建議，嘗試在品酒和防疫之間取平衡，但自己寧可在家大啖飲酒。

外籍女子Karen亦應本報要求用同一方法喝酒，她說用飲管飲酒很快喝完，容易使人不自覺喝多了，認為十分危險，不建議跟隨。她說，不少快餐店棄用膠飲管，盼政府推廣飲管喝酒時不要用膠管。

昨日現場所見，不少人買啤酒後，走到酒吧外脫口罩享用，亦有外籍女子沒戴口罩帶同酒杯「過枱」，約5人圍飲，記者上前詢問，她即放下酒杯，表示不知違法。另有酒吧容許一枱5人一起喝酒，職員聲稱該5人「食緊嘢」，但記者不見枱有食物。另卑利街一酒吧有表演者唱歌時脫下口罩，酒吧負責人表示不知違法，會加以提醒。

（疫情第三波）