住中聯辦宿舍 免檢返港漢不明確診 上月底曾到深圳 茶水間漱口11同事須檢疫

列本地個案 上環中聯辦物業上班

本港昨再次出現不明源頭本地個案，是5日內首宗，患者是一名44歲男子（第5321宗），住北角清華街10至16號，該大廈是中聯辦宿舍。患者在信德中心西座一個中聯辦物業任文職，平時會乘公司車由宿舍到公司上班。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會稱，患者在農曆新年後不曾離港，衛生防護中心其後更正稱，經核實出入境紀錄，病人在潛伏期即10月13至26日沒離港，但9月底至10月初曾到深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免檢疫者身分回港。張竹君說，病人的公司有為員工提供定期檢測，病人於10月9日的病毒檢測呈陰性，至28日檢測呈陽性，公司其餘40多名同事在28日的檢測均呈陰性。

張竹君又表示，患者最後一日上班是10月29日，由於患者在公司吃飯後會在茶水間漱口，因此除了與他同一小組的同事外，曾與他共用茶水間的同事及清潔工共11人要檢疫，其餘同事會再檢測，衛生署會到患者住處派樣本瓶。

患者原表示不覺得有病徵，但其後稱本月27日開始感疲倦。他在潛伏期及傳染期曾到多處，包括本月23日到港灣道體育館打羽毛球，24日與友人到柏架山行山，及到北角新都城大廈「富臨皇宮」，25日與友人到筆架山行山，並到蘇屋邨一間茶餐廳用膳，28日到啟業商場熟食亭「德源極上串王」用餐。張竹君表示，患者行山及打羽毛球時部分時間沒戴口罩，在患者傳染期和他行山及用膳的朋友要檢疫，潛伏期與他行山和打羽毛球的朋友要檢測。

潛伏傳染期多次行山 未全程帶口罩

現時有33類由內地、澳門及台灣抵港者獲豁免檢疫，若豁免者由陸路抵港，不用接受病毒檢測，衛生署過去曾要求到過部分從高危地區抵港的豁免檢疫者入境時留樣本檢測，如曾到新疆、遼寧者，但有關安排已於9月底取消。

料在港染疫 醫生：免檢疫有風險

呼吸系統專科醫生梁子超認為，44歲男患者返港後21日才發病，時間相隔較長，且深圳的社區感染風險不高，估計患者在香港染疫的可能性較大。他說，若豁免檢疫者入境時不用驗病毒有一定風險，「始終旅客感染的風險較其他人高，若完全不檢測、不檢疫，不是太好」。

梁子超認為，雖然患者的同事在10月28日的檢測呈陰性，但由於患者最後一日上班是29日，且距離患者發病時間尚短，即使有同事受感染，28日的檢測亦未必會發現，應隔6至7日再為患者的同事做第二次病毒檢測，以確定公司內是否有爆發。至於患者在潛伏期及傳染期曾到多處活動，梁說，患者行山時無全程戴口罩，若在郊外人多擠迫、有近距離接觸，或有共用設施，都有傳播病毒的風險。

明報記者

（疫情第三波）