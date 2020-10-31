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警藏K仔判入戒毒所 官：吸毒12年知法犯法

【明報專訊】48歲警員於去年2月休班期間被發現與毒品拆家交收毒品，事後被控藏毒，受審後早前被裁定罪成，昨在屯門裁判法院被判入戒毒所。報告透露被告於2008年起吸毒，罪成保釋期間仍吸毒，辯方雖力陳他多年貢獻警隊，「拉咗好多毒犯」，但裁判官稱被告「明顯有毒癮」，斥他知法犯法，「應該要拉嘅人唔拉，仲要向佢買毒品」。

警員陳天賜（48歲）早前被裁定一項管有危險藥物罪成。控罪指出，被告去年2月21日在新屯門中心3座地下電梯大堂，管有兩個膠袋內共1.3克粉末內含1.13克氯胺酮。

求情稱曾染新冠 屢拘毒犯

辯方求情透露，被告今年7月確診新型冠狀病毒，現已痊癒。他本身患心臟病、高血壓等，以及要定期到精神科覆診。辯方稱，被告育有兩子，任警察27年屢獲嘉許，「拉咗好多毒犯」，並說被告已前途盡毁，他不希望進入戒毒所，以免「返去嗰個圈子，接觸返嗰啲人」。

辯方又稱，被告至今仍須就其他案件作供，頂證執勤時拘捕的毒犯，望法庭減刑。惟裁判官水佳麗指出，被告現只停職，未遭解僱，作為警員作供只屬履行職務，拒絕就此減刑。

保釋續吸毒 官：不加刑已好客氣

水官再稱，被告保釋期間繼續吸毒，「明顯有毒癮」，又說被告身為警務人員知法犯法，「應該要拉嘅人唔拉，仲要向佢買毒品」，稱法庭若不加刑「已經好客氣」。

水官續說，被告曾向感化官表示申請上訴，顯示他並無悔意，又稱其家人需共同面對他犯罪帶來的後果。水官表示，報告顯示被告2008年起吸毒，斥被告「你應該好明白你唔應該咁做」，雖同情被告家人處境，亦認同被告在警隊表現良好，但強調「十功不能補一過」，稱戒毒是被告當前大事，終判他進入戒毒所。

控方案情稱，警方早已部署人手跟蹤被告，並發現他案發當日下午到達新屯門中心平台，與毒品拆家交收毒品。據作供警憶述，當時一對男女從的士下車，行近被告交收。

資料顯示，事件中另兩名被告為女子阮嘉欣（21歲）及男友蘇孝廉。兩人被指向警員陳天賜販毒，阮嘉欣經審訊後脫罪，蘇孝廉則認罪入獄。

【案件編號：TMCC1687/20】

相關字詞﹕裁判官水佳麗 戒毒所 藏毒 休班警員

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