港聞

港聞二

憂禁令範圍太闊 郭榮鏗促澄清可否批評判辭

【明報專訊】律政司昨獲高等法院批出臨時禁制令、禁止公眾對法官「起底」。法律界立法會議員郭榮鏗呼籲各界尊重禁制令，但亦憂慮禁制令範圍太闊或模糊，認為需澄清若批評法官或判辭有否可能違反禁制令，強調只要客觀討論法官判決，應是市民表達自由。他呼籲當局執行禁制令時一視同仁，勿選擇性檢控。

周浩鼎：可對司法機構進言 不可滋擾

本身是律師、近日多番關注司法機構事務的民建聯周浩鼎表示，以禁制令保障司法人員及家人勿遭受任何形式的騷擾，均是應做之事，相信不會難以定義何謂騷擾、威脅或滋擾，認為要嚴肅處理滋擾行為。

對於近日九龍塘有大廈外牆遭噴上針對暫委副司法常務官何俊堯的紅色字句，周浩鼎批評行為「要不得」，認為可對司法機構提意見、就事論事批評，但涉滋擾則不能接受。

郭批要求立會論裁決「如文革」

周：以事論事 勿亂扣帽

另外，郭榮鏗點名批評民建聯周浩鼎、葛珮帆等人以司法及法律事務委員會平台，要求討論法官裁決、甚至稱要追究責任，「做法等同港式的文化革命、批鬥」。周浩鼎反駁，一直對司法機構的批評都是就事論事、不涉人身攻擊，籲郭榮鏗勿亂扣帽子。

本身為大律師的經民聯梁美芬贊成禁制令，認為可發揮阻嚇作用。她稱去年反修例事件後，不少公眾人物遭起底、冒用資料，不希望滋擾行為發生在任何人身上，尤其執法、司法人員及其家屬，「會帶來很大壓力，令人感覺到生命安全受威脅」。

相關字詞﹕司法機構 禁制令 周浩鼎 郭榮鏗 梁美芬 高等法院 律政司 立法會議員 民建聯 立法會

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