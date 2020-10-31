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Tg仍見法官個人資料 載身分證電話地址

【明報專訊】高等法院昨頒臨時禁制令，禁止任何針對司法人員及家人的「起底」行為。自反修例風波開始，網上起底風氣日盛，政府官員、警務人員，以至示威者的個人資料均在網上被公開。其後示威浪潮減退，有關反修例事件的案件亦開始在法院審理，部分裁決和判刑備受爭議，法官亦成為「起底」對象。記者昨在禁制令生效後查看Telegram頻道，發現對法官「起底」的訊息仍在。

今年4月，區院法官郭偉健處理將軍澳「連儂牆」行人隧道斬人案時，在判辭形容被告有高尚情操，引起爭議，他的個人資料隨即在網上流傳。其後陸續有法官被起底，例如6月裁判官吳重儀裁定教師楊博文襲警罪成，並質疑被告心智有問題，還押小欖精神病院，惹來抨擊，事後亦遭「起底」。而獲委任為《港區國安法》「指定法官」的總裁判官蘇惠德及高院法官周家明亦曾被人公開其個人資料。

記者昨日在禁制令生效後查看相關的Telegram頻道，發現仍有對法官「起底」的訊息，當中包括上訴庭副庭長楊振權、高院法官周家明、區院法官郭偉健、總裁判官蘇惠德、裁判官鄭紀航、林希維及香淑嫻等人，披露的資料有身分證號碼、電話號碼、住址及子女姓名等。

泄法官高官資料 入境處職員候訊

翻查資料，針對法官的「起底」行為，目前有一宗相關案件正處於法律程序。25歲入境事務處女文書助理涉利用入境處電腦，將225名政府高官、立法會議員、法官、裁判官及警務人員個人資料，供給Telegram的起底平台管理員發放，早前被控公職人員行為失當及不誠實取用電腦等6項罪名，正還押候訊。

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