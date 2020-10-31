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警尋出90相關帖文 有司法人員遭滋擾亂申服務 高院頒臨時令 禁對法官起底

【明報專訊】有審理反修例運動案件的法官遭網民「起底」，律政司昨日入稟高等法院，要求禁止公眾不法發布156名司法人員及其家屬的個人資料，包括各級法院的法官、暫委法官及裁判官等。昨早緊急開庭聆訊後，高院法官高浩文頒下臨時禁制令，有效期至11月13日。據悉，警方發現逾90個披露法官個人資料的帖文。警方回覆查詢稱，有被「起底」的司法人員遭電話滋擾，以及被盜用資料作申請網上娛樂影視服務、新冠病毒檢測及器官捐贈等。

有效期兩周 律政司：違令可判囚

律政司昨晚發稿指出，任何違反臨時禁制令者均可能干犯藐視法庭，可判處監禁或罰款。

繼警方與律政司去年10月聯手入稟，獲高院批出針對警員的「反起底」禁令之後，律政司昨再度申請臨時禁制令。根據入稟狀，原告為律政司長，被告為非法及故意做出相關禁制行為的人。

已發布資料須移除 新聞活動豁免

原告要求法庭頒令，禁止任何人未徵得司法人員或其家人的同意下，使用、發布、傳達或披露司法人員及其家人（包括配偶、父母、子女或兄弟姊妹）的個人資料，包括姓名、職位、住址、辦公地址、電郵、學歷、年齡、出生日期、電話號碼、香港身分證號碼、facebook及Instagram帳戶ID、車牌號碼，以及任何司法人員或其家人的照片。原告亦要求禁止恐嚇、騷擾或協助、唆使他人騷擾司法人員及其家人。若個人資料已被發布，被告須採取必要步驟移除相關資料，合法新聞活動則可獲豁免。

根據司法人員薪酬檢討報告，截至今年3月31日，香港有156名司法人員。入稟狀附上《司法人員推薦委員會條例》的「司法人員」名單，涵蓋41個司法職位，包括終審法院首席法官、高等法院法官、區域法院法官、裁判官、特委裁判官、暫委裁判官、勞資審裁處審裁官、土地審裁處法官、死因裁判官、聆案官及司法常務官等。

警方昨回應本報查詢稱，去年11月以來，警方在各種社交媒體上觀察到針對司法人員進行的「起底」活動，而這種活動在最近幾個月惡化。被「起底」的司法人員及家屬受到不同程度的滋擾，包括電話滋擾、被盜用個人資料申請網上娛樂影視服務、新冠病毒檢測和器官捐贈等。律政司長作為公眾利益守護者，為捍衛法治和維護司法公正，昨日向法庭申請單方面禁制令。

交誓章證供可匿名

據悉，警方在通訊軟件Telegram及連登討論區等找到逾90個披露法官個人資料的帖文，大部分帖文都在短時間內被刪。另外，法官昨日除頒下臨時禁制令，亦向提交誓章證供的人頒布匿名令。惟現時未有受「起底」的司法人員存入誓章陳述，聆訊押後期間，律政司將進一步呈交誓章。

私隱署接4700起底個案 1400交警

個人資料私隱專員公署回覆本報查詢稱，截至昨天（30日），公署共處理4700多宗有關「起底」的投訴及經網上巡查發現的個案，被「起底」者來自社會不同階層及背景，公署未有就司法人員被「起底」個案作分類。截至昨天，公署已轉介1400多宗個案予警方跟進。

【案件編號：HCA1847/20】

相關字詞﹕法官 起底

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