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人代：便利港人北上措施須能「落地」

【明報專訊】中共中央舉行五中全會後，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀昨在記者會稱，建設大灣區要「完善便利港澳居民在內地發展的政策措施」，指支持港澳更好地融入國家發展大局，港澳就一定能夠保持長期繁榮穩定。有港區人大代表稱，現時內地提出不少政策及便利港人返內地建議，但政策必須「落地」及技術上能做到，舉例政策上港人目前可在內地開銀行戶口，但到銀行辦理時卻因技術問題未做到。

洪為民：內地有銀行拒港人開戶

港區人大代表洪為民說，兩地已落實一些利便港人到內地工作及生活的政策，但指「政策要落地、技術上要執行到」。他舉例，政策上港人目前已能在內地銀行開戶口，但根據其個人經歷，就算是認可的銀行，在內地個別分行也不受理，指這些繁瑣安排會窒礙年輕人返內地工作。他又舉例，港人的電子錢包未能兩地互通，在內地消費不便，這亦是技術問題。他說，在內地從事互聯網內容供應商（ICP）需要合資，期望內地能消除這些限制，讓港人從事業務時能享內地「市民待遇」。

港區人代陳曉峰說，有不少具體貼身的措施可以便利港人北上，如電話不用計算長途電話收費、推行「港人港稅」，即港人北上工作繳交香港同樣的稅額等。他說，市民北上也關注醫療問題，如港人在香港公立醫院的電子病歷，若在病人同意下可在內地互通，可方便在內地求醫。

陳曉峰倡推會計等專業北上方案

他說，政府早前提出香港法律界可北上考取「大灣區牌照」，在內地參與法律工作，其他專業界別如會計界等應有同類方案，在CEPA框架下增加港人北上發展機遇。

相關字詞﹕洪為民 陳曉峰 粵港合作框架協議 大灣區

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