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港聞一

研擴大港人遙距內地銀行開戶 移動支付工具粵港通用

【明報專訊】港府昨日與廣東省簽署落實《粵港合作框架協議》2020年重點工作，在粵港兩地金融業合作範疇上，提出要完善粵港金融合作機制，共同貫徹落實《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》政策措施，推動粵港金融合作深度融入國家金融改革開放格局。

逐步擴大人民幣跨境使用範圍

具體措施方面，協議提出要積極爭取外匯管理改革創新，逐步擴大人民幣跨境使用規模和範圍，促進貿易和投融資便利化；支持符合條件的外資銀行、保險機構在珠三角九市設立經營機構。此外，兩地將研究擴大香港居民代理見證開立內地個人II、III類銀行帳戶的試點銀行範圍，改進相關開戶服務程序，推動遙距開戶。

協議亦提倡深化兩地金融科技合作，便利香港居民在粵使用移動電子支付工具作人民幣支付，推動移動支付工具在粵港兩地互通使用。

支持保險機構開發跨境產品

北上港車第三保擬內地有效

金融產品方面，粵港政府將支持兩地保險機構合作開發跨境醫療保險等創新產品，例如對經港珠澳大橋口岸進入廣東行駛的香港汽車，推動實施「等效先認」政策，將跨境車輛向香港保險公司投保責任範圍擴大到內地的第三者責任保險保單，視同投保內地機動車交通事故責任強制保險；同時研究在CEPA框架下設立香港保險服務中心，為在珠三角九市居住或工作、並持有香港保單的客戶提供售後服務。

另外，兩地將支持香港金融機構參與廣州綠色金融改革試驗區建設、支持符合條件的廣東省地方政府在香港發行綠色債券等。

相關字詞﹕粵港合作框架協議 遙距開戶 人民幣跨境使用 粵港合作

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