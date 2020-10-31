粵港合作57重點 推深圳灣全日通關 推進港機場東莞港聯手 建疫情聯防機制

政府：便利居民交流 推進合作

協議未提落實時間表具體安排

政府發言人表示，《協議》目的是進一步便利粵港居民交流、改善兩地居民生活質素、推進創新及科技發展、加強不同產業合作，稱特區會盡快與廣東省政府合作落實各項措施，積極推進粵港澳大灣區建設。

今年的協議涉57項措施，較去年74項措施少，其中5項便利兩地通關及物流業的措施，包括推動落實深圳灣口岸24小時通關、加快改造皇崗口岸、爭取中央支持推進珠三角空域結構改善工作；協議亦提及兩地會研究完善港珠澳大橋跨境車輛通行政策及出入境政策，以及推進香港國際機場與東莞港的深度合作，聯合打造國際空港中心。協議未提及落實時間表及具體安排。

針對新冠疫情持續，今年協議特別提到兩地要建立健全疫情聯防聯控工作機制，在信息通報、防控舉措、口岸對接等方面及時溝通，加強工作協調和對接，並要做好緊急醫學救援、跨境醫療轉診等突發公共衛生事件的聯合應急處置方案。

完善北上購房入學 加強專業界合作

另外，協議繼續提出多項便利港人北上工作及生活措施，包括落實改善港人在粵購房政策，簡化港人購房流程，完善購房貸款政策，享有與廣東本地居民的同等待遇，以及完善港人子女義務教育入學、考試等政策；而未就業的港人，只要符合條件，亦能參加城鄉居民養老保險，享受相應待遇和財政補貼。協議並提到會加強粵港企業及兩地專業界別合作，包括推動旅遊、醫療衛生、建築等專業領域認可香港專業資格；而合資格本港法律執業者若通過特定考試後，可從事一定範圍的內地法律事務。

在協議公布前，林鄭月娥昨午與主要商會及部分專業團體舉行視像會議，就本港參與大灣區建設交流意見。林太下周會上京與中央商討惠港措施。

貨運界盼加強深圳灣口岸配套

有政界人士分析，未來深圳灣口岸是跨境貨運「西進西出」的主要通道，因此將很快落實24小時通關。他說未來粵港合作、深港合作必定放在特區政府最顯著位置，大灣區合作發展，雙方合作最突出是科技創新和專業服務，兩者都需要人才交流，所以兩地通關便利至為重要。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，歡迎政府與東莞港打造國際空港中心，認為可吸引貨源到港轉運，又稱為配合內地就跨境貨運「東進東出，西進西出」的規劃，深圳灣口岸24小時通關及淘汰皇崗口岸已屬預期之內，但若作為貨運通道，深圳灣口岸在報關、檢驗、銀行設施等配套上未完善，期望未來能加強配套，改善人流及車流通關安排。目前，深圳灣口岸在午夜12時收關，而落馬洲皇崗及港珠澳大橋是全日通關。

郭家麒質疑疫情聯防「一廂情願」

公民黨立法會議員郭家麒認為，現時內地與本港防疫手法不同，不是處於同一標準，特別是內地現仍規定港人入境須強制檢疫14天，但香港卻計劃放寬在內地港人回港毋須強制檢疫14天。他說，在口岸預防新冠疫情上，主導權在中央，內地視防範疫情進入極為緊張，已如同國家安全議題，質疑內地難與本港作疫情聯防，兩地要建立疫情聯防機制猶如「林鄭月娥一廂情願」。

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