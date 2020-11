【明報專訊】建制派立法會議員何君堯一向言行惹火,近日再度捲入風波,消息話皇仁舊生會近日決定暫停佢嘅會籍至2022年。何君堯噚日同Emily講,消息對佢「一點塵埃的影響也沒有」,又話收信時「處之泰然,冇感到驚訝」。佢話「I have nothing to lose(我冇嘢損失)」,但就唔知道皇仁舊生會有冇損失喇,只係「肯定佢無嘢gain(賺咗)」。何君堯去年喺7.21元朗襲擊事件當晚被拍攝到同白衣人握手,佢母校皇仁書院一批師生之後聯署譴責,要求皇仁舊生會廢除何嘅會籍。