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港聞
2020年10月30日星期五
港聞二
旅社允員工自選被裁 取遣散費過冬 需對冲強積金 留職或大減薪
撤對冲草案原將交立會 勞界促守諾
3小型旅社結業 最早5月已停運
人力學會：今年加薪1.4% 10年低 過年失業率或雙位數
工會擬下周國泰城集會 恐受制機場禁令
同事染疫 沒檢疫婦確診 專家：工作間個案追蹤不足
涉酒吧聚集 陳淑莊林瑞華違限聚案12月再訊
星登記國民出入場所 稱港客或要守類似措施
業界促重啓郵輪旅遊 醫生反對：易交叉感染
食環洗街外判商 表現0分照中標 申訴專員：監管機制欠阻嚇 巡查不足
公屋設施維修逾8月 公署促設合理時限
泛民離席建制即撤發言 立會通過廣播條例修訂
中大民調：特首三司民望微升 林鄭評分25.1
首就國安法開腔 「是法律毋須我支不支持」 史維：科大學術自由框架從沒變
廣州校料後年開學 理事會科大佔半壁
工人燃彈擲警署囚40月 官稱衝擊警署嚴重挑戰法治
機場禁令毋須登報 官同意二維碼連結符效益
巴士情殺 報告指被告厭女易怒
恒香控前董事侵權 申禁令索賠償
前年九巴放針坐牢 月初疑終院淋油 隱君子涉印度廟擲牛肉被捕
港澳搗釣魚電郵集團 拘36人最小12歲
涉跟蹤性騷擾5女生 大專生被捕
覓食壓毁村屋頂 野豬困天井
福士撼壆引擎撞飛 2危殆
遙距工作調查：逾六成員工稱沒培訓
尊子漫畫
【Emily】皇仁舊生會DQ何君堯 停會籍至2022年 何：冇影響
【Emily】鄧炳強客串撐警歌MV 獲讚演技進步
【Emily】趕認購熱潮 容海恩陳振英抽「螞蟻」
【Emily】中大盧煜明、江培勇 膺全球「20頂尖轉化研究科學家」
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【明報專訊】（請看附圖）
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