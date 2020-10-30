遙距工作調查：逾六成員工稱沒培訓

HKIRC於今年8月中旬以電話及網上問卷形式訪問本港企業和市民，共收到1750份回應。調查結果顯示，64%企業表示過去半年實行遙距工作，相比去年多兩成。在網絡安全方面，78%受訪大企業稱有向員工提供資訊，中小企僅得41%。

僅13％獲公司發網安資訊

HKIRC倡中小企善用政府平台

個人方面，72％受訪者表示有實行遙距工作，當中79％稱是因疫情才開始，最多實行遙距工作的職業為教師及學術界，九成人都因為疫情才遙距工作。雖然大部分受訪者實行遙距工作，但62％受訪者稱公司並無提供相關培訓，表示收到網絡安全相關資訊的更只得13％，其中最多實行遙距工作的教師及學術界，只有3％受訪者表示收到相關資訊。企業及個人均最擔心遙距工作會增加網絡安全風險，其次為數據泄漏。

HKIRC行政總裁黃家偉表示，遙距工作方便、提升效率，估計即使疫情後仍然會持續。他理解中小企欠缺資源做網絡安全，但強調培訓最重要，再好的防毒軟件、安全政策，若人員不小心使用亦有風險，建議中小企善用政府及公營機構的網絡保安資訊平台（見表），獲得網絡安全資訊及向技術專家諮詢意見。

他又提醒，若公司容許員工利用自攜電子設備工作，要制訂合適政策，以確保軟件的版本合時、可抵擋攻擊，以免出現漏洞，亦需注意加密數據保障安全。