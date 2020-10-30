港澳搗釣魚電郵集團 拘36人最小12歲

香港警方網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察張偉豪表示，涉事集團透過「釣魚電郵」、「釣魚短訊」及駭入電腦等方式盜取信用卡資料，除於網上放售資料外，亦會到網上購買貴價衣物、電子產品、禮品卡等轉售圖利，部分疑犯更會在網上聊天室販賣資料。被捕人有3男2女是香港人（12至41歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」被捕，目前皆獲准保釋候查，須於11月上旬至下旬報到。

涉盜逾500信用卡 澳拘13大學生2中學生

《澳門日報》報道，澳門拘捕的31人包括13名大學生及兩名中學生，當中兩男一女的大學生為集團骨幹成員。澳門司警稱該集團去年開始運作，骨幹成員按照上線指示，於社交網站以「兼職遊戲充值」名義招攬下線，並建立至少50個群組，在群組散播非法取得的信用卡資料和手機遊戲帳戶資料，並要求下線成員綁定手機Apple ID，再下載熱門手機遊戲及於遊戲內消費，該集團其後會收回該批帳戶，經「暗網」或黑市轉售圖利。

行動中澳門司警搜出一批智能手機和電子產品，內存共165張信用卡資料，估計集團曾非法獲取最少500張信用卡資料。據悉該集團每宗交易可獲50元報酬，骨幹成員至今共分得最少18萬元分佣，而各下線則獲利數十至數萬元不等。