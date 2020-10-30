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前年九巴放針坐牢 月初疑終院淋油 隱君子涉印度廟擲牛肉被捕

【明報專訊】一名有吸毒習慣的男子，上月潛入跑馬地印度廟，向祭壇投擲生牛肉。警方前日拘捕該男子，發現他前年曾在九巴座位上插針傷及最少3名乘客，被判入獄兩年。去年出獄後，本月初又涉嫌在終審法院門外淋潑粉紅色油漆被捕。

警方本月1日接獲跑馬地黃泥涌道1號印度廟職員報案，稱一名男子於9月30日到印度廟向祭壇投擲生牛肉。灣仔警區重案組接手調查，至前日在青衣拘捕一名33歲姓莫本地男子，涉嫌破壞公眾體統，正扣留調查。據了解，印度廟因應疫情自7月底起關閉，但廟宇大門無上鎖，莫男乘機闖入犯案。

據了解，莫男有吸毒習慣，他報稱上月底以26元購買生牛肉，向印度廟祭壇投擲，犯案動機不明。去年12月至今年7月，印度廟內梯間各處曾五度遭人擺放生牛肉，懷疑有人蓄意滋擾廟宇及藐視宗教場所，警方正調查莫男是否與事件有關。

放針案求情曾稱情緒處理有問題

翻查資料，被捕男子莫湛深2018年6月報稱因不滿巴士飛站，於多輛巴士座位插針及放置利針，導致最少3名乘客臀部及大腿被刺傷，他翌月被捕，控告兩項有意圖傷人及兩項刑事損壞。辯方在庭上曾引述心理學家稱被告處理情緒有問題以求情，他認罪後判囚兩年，去年底判刑時被告已還押足夠刑期，即時出獄。莫男亦涉嫌本月6日在終審法院門外淋潑粉紅色油漆，月中被捕。

學者：對印度教非常侮辱

專門研究印度宗教的浸大宗教及哲學系講師Domenic Marbaniang指出，印度教視牛為母親象徵，奉牛為神，印度部分地區禁止殺牛及食牛，英治時代宰牛問題更曾引起不少宗教衝突，故在印度廟淋潑生牛肉為非常敏感及侮辱行為。他說，現時有部分政黨公然在印度舉行食牛派對，企圖廢除食牛禁令，引起社會爭議。

根據管理印度廟的香港印度教協會網頁，現時本港有10萬名印度教徒。印度廟建於1953年，2011年被評為二級歷史建築，為本港印度教友主要聚會地方，教徒可到該處冥想、靈修、練習瑜伽、舉辦婚禮及喪禮等，印度教的重要節日慶典如亮光節、鎮邪節和潑水節，均在該廟舉行。古物古蹟辦事處稱，已主動聯絡印度廟業主了解，事件並無對廟宇建築構成破壞。

相關字詞﹕印度 印度教

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