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港聞二

巴士情殺 報告指被告厭女易怒

【明報專訊】3年前一輛行駛中巴士發生命案，升讀理大護理學士課程的女乘客遭狂捅33刀致死，死者的年輕工程師男友早前否認謀殺罪，案件昨於高等法院續審。根據精神科報告，被告前任女友表示被告曾揚言所有女人都是「妓女」和「公廁」，認為被告較厭惡女性。辯方精神科醫生在報告稱，被告患有嚴重抑鬱症及妄想型人格障礙，不但容易被激怒，亦會在憤怒之下使用暴力。

前女友指被告曾言女人全是妓女

案發時任土木工程師的被告吳欣鍵（25歲）被控於2017年9月16日在香港謀殺李倩姮（終年20歲）。辯方在庭上讀出精神科醫生何美怡撰寫的報告，報告引述親友對被告的看法，例如被告胞姊覺得被告不擅社交、容易被激怒；父親形容被告脾氣較差。至於被告與死者交往前有一名前任女友，女子表示被告因為家住公屋及就讀非名校而自卑，又稱被告不太尊重女性，會視女性為自己的財產，思想較偏執。

報告亦透露被告曾經多次召妓，其間安全套一度脫落，令被告擔心染上愛滋病。有朋友訛稱可以替被告購買治療性病的藥物，被告最終向友人支付3萬元，因而無法繳交學費，出現焦慮及失眠。自此之後，被告擔心再度被騙，變得不信任別人。

主診醫生：被告入院後抑鬱

被告在案發後約一個月被送往青山醫院，其主診醫生李允丰供稱，被告記得事前與死者發生爭執，因為死者想參加理大天文學會的迎新營（Ocamp），被告極力反對，但被告已經忘記巴士上發生的事情。李允丰又稱，被告入院後情緒抑鬱，需服用抗抑鬱藥，而精神病人比一般人有更高的自殺風險。聆訊今續。

【案件編號：HCCC329/18】

相關字詞﹕人格障礙 抑鬱症 高等法院 謀殺罪 情殺 巴士

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