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港聞二

機場禁令毋須登報 官同意二維碼連結符效益

【明報專訊】機管局去年8月向法庭取得禁制令，局方須在機場當眼位置、機場網頁，以及連續3日向中英文報章刊登禁制令內容。機管局早前要求法庭剔除在報章刊登禁制令的建議，改為在告示印有二維碼（QR Code）連結代替。法庭昨頒下判辭，認為二維碼連結屬有效和合比例的安排，批准申請。

機管局一方早前向聆案官建議，將禁制令內容上載機場網頁，並在機場一號客運大樓當眼位置張貼，以及在告示印上二維碼，惟遭聆案官拒絕申請，局方其後向高等法院原訟庭提出上訴。

機管局稱已花260萬刊登禁令

機管局一方指出，局方已派出16人每日工作超過12小時，最終在4日內將禁制令內容張貼於機場102個顯眼位置中，局方亦花費逾260萬元，在報章刊登禁制令，形容有關內容已被傳媒廣泛報道，得到一定的公眾關注。

局方形容，近期社會動盪的其中一個特色，為大眾頻繁使用社交媒體等通訊方式，又表示愈來愈多港人透過社交媒體和網絡獲取新聞資訊，而非傳統報章，認為聆案官堅持局方在報章刊登禁制令的做法重複和多餘。

法官高浩文在判辭表示同意上述看法，認為有關做法花費的人力、時間和金錢，與效益完全不合比例，反而在告示印有二維碼連結的方式合乎經濟效益、合適和合乎比例，裁定局方上訴得直。

【案件編號：HCA1471/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕告示 機場禁制令 反修例運動

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