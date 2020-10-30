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港聞二

工人燃彈擲警署囚40月 官稱衝擊警署嚴重挑戰法治

【明報專訊】21歲玻璃幕牆工人與17歲學生於去年10月凌晨向旺角警署投擲汽油彈後被捕，工人早前在區域法院承認一項「有意圖而企圖縱火罪」，區院法官郭啟安昨判刑時指出，警察是本港重要的法治機關，被告衝擊警署行為嚴重挑戰法治，而且案發時被告與一眾暴徒有預謀縱火，還戴着蒙面的頭套增加追查的難度，故判被告入獄40個月。

被告林小雄（21歲）承認去年10月14日在旺角警署外，連同黃臨福（17歲）和其他身分不詳者有意圖而企圖用火摧毁或損壞旺角警署的側門，藉此危害他人生命，或罔顧他人生命是否會因而受危害。

曾稱被威脅犯案 後稱不肯透露動機

辯方早前求情時指出，被告因有人以女友裸照威脅而犯案，其後收回此說法。郭官昨再追問被告的作案原因，辯方表示，被告不肯透露端倪，但強調沒有證據顯示事件與憎恨警察或政見有關，亦無金錢報酬。

辯方補充，被告在內地出生後隨家人來港，與女友育有一子，但關係不被雙方家長認同，在被告不知情下，女友及兒子被帶返內地，被告可能思想混亂下做錯決定。辯方又透露被告只有中一學歷，報告稱被告智力較常人低，不過郭官反駁說，即使「一個無咁聰明嘅人」，亦「不會影響判斷是非黑白嘅能力」，而被告向警署投擲汽油彈，「無可能唔知犯法，仲係一個好嚴重嘅犯法」。

求情稱智力較低 官：不礙判斷是非

郭官判刑時強調，縱火屬嚴重罪行，尤其汽油彈非常不穩定，難以控制及危險，可造成重大的人命及財物損失。郭官續說，案發前一晚旺角警署已遭一批黑衣人大規模擲汽油彈，本案可謂是第二波的襲擊，被告即晚束手就擒。不論被告動機如何，被告衝擊警署的行為已嚴重挑戰法治，並根據上訴庭案例，被告的年輕相對於公眾利益考慮，實微不足道，故以入獄5年為量刑起點，考慮被告認罪、無財物和人命的損失等，判處被告入獄40個月。

【案件編號：DCCC 333/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 有意圖而企圖縱火罪 汽油彈 旺角警署 反修例運動

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