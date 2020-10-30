廣州校料後年開學 理事會科大佔半壁

稱盼兩地學生互學 非要港青赴灣區

近年中港兩地政府推動粵港澳大灣區發展，史維說，建立港科大（廣州）不是讓香港年輕人畢業後全部到大灣區工作，而是希望兩地學生雙向學習、互相合作，科大亦能透過兩個校園有更大發展空間。他認為要為本港學生提供機會，讓他們親身到內地探索、觀察，再考慮有否興趣到內地發展。

他又說，香港有其獨特地位，金融、旅遊、服務等行業在全球佔一席之地，但經濟發展仍有不足，冀科大能協助香港與廣州至大灣區，在創新產業找到合作空間，以擴展本港發展不足的領域。

港科大（廣州）由香港科技大學，與廣州市政府及廣州大學共同籌建。史維稱廣州校園財政獨立，不會與本港校園互相補貼，兩校無隸屬關係。香港科技大學最高管治機構為校董會，史維說日後科大廣州校園會設理事會，性質與校董會一樣，會內有16名成員，8人由科大委派，其餘由廣州大學及廣州市政府選配，理事會主席由科大委派。

聘400教學人員 規模如港校

港科大（廣州）設4個類似大學學院的「樞紐」（見表），各樞紐轄下設不同學術領域。科大首席副校長倪明選說，4名科大教授已獲校方委任為廣州校園4個樞紐的署理院長，校方冀5年內為廣州校園在全球招聘400名常規教學人員，人數相若本港校園，行政管理人員則在廣州招聘，現已聘請近100名相關人員。