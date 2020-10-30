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首就國安法開腔 「是法律毋須我支不支持」 史維：科大學術自由框架從沒變

【明報專訊】資助大學校長6月時就訂立《港區國安法》先後發表聯署聲明及個別表態，惟科技大學校長史維無參與其中。史維昨會見傳媒時首次談及《港區國安法》，他稱「國安法是法律，不需要我來說支持或不支持」，而每個人都必須守法。他又說，科大創校29年來，大學的學術自由框架和政策從來沒變，而框架一直是科大「最高精神原則」。

史維昨向傳媒簡介籌備科大廣州校園進展，他說在內地設校目標不是讓香港年輕人畢業後全部到大灣區工作，而是希望兩地學生可雙向學習，兩個校園亦令科大有更大空間發展（見另稿）。

中大、港大、理大、教大、嶺大5校校長6月初發聯合聲明，稱「理解訂立國家安全法的必要性」，城大、浸大其後分別回應，獨欠科大。史維昨被問及為何沒聯署聲明以及其對《港區國安法》態度，他稱國安法是法律，毋須由他來說支持抑或不支持。他又說，每個人都必須遵守法律，「我們都是香港居民，都必須在法治的前提之下，做我們能做的事情，這跟我講不講話其實是irrelevant（不相關）」。

被問大學宣傳國安 稱改課程需校內教委會決定

至於《港區國安法》對大學學術及研究自由的影響，史維說科大的學術自由框架、政策及實施情况從1991年開校至今從沒變過，而框架在20多年來屢經驗證、審視，一直是科大「最高精神原則」。

特首林鄭月娥月初稱大學宣傳國家安全責無旁貸，問到史維沒正面回答，他稱大學對教學發展的過程有一定程序，任何課程內容倘作主要修改，必須經教務委員會審批及同意。科大其後補充，根據《香港科技大學條例》，一切有關策劃、發展及檢討學術課程，包括新增課程的工作，均需交由大學最高教務機構，即教務委員會討論和決定。

不評港大副校任命 「只看背景太狹隘」

近日港大任命兩名清華大學學者為副校長引起爭議，史維不評論港大的人事調動，但他說所有人都有其背景，惟人們成長時無法控制自己的背景。他認為在招聘人才事宜上，大學應檢視其成就、經驗、專長等，若以一個人的出身背景來為其下定義是「too narrow（太狹隘）」。

相關字詞﹕大灣區 林鄭月娥 學術自由 港區國安法 史維 科技大學

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