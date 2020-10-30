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泛民離席建制即撤發言 立會通過廣播條例修訂

【明報專訊】立法會昨日通過兩條條例草案，惟昨早再次因法定人數不足而流會，屬月中延任以來第二次。下午審議《2019年廣播及電訊法例（修訂）條例草案》，有關草案建議放寬對傳統廣播業的限制。二讀辯論期間，由於大部分民主派議員不在席，有建制派「突襲」臨時撤回發言，令二讀辯論環節提早結束。立法會秘書處表示，昨共點算人數11次，耗時約2小時8分鐘。

立法會昨耗時約6小時審議有關廣播條例的修訂草案，屬延任以來最快通過的條例草案。下午二讀辯論環節期間，有民主派議員要求點算人數，惟繼續會議後，建築、測量、規劃及園境界議員謝偉銓即撤回發言要求，當時沒有民主派在席，包括原本緊接謝偉銓發言的民主黨尹兆堅。立法會主席隨即決定結束辯論，並邀請官員發言及進入投票程序，昨以38票贊成，18票反對，三讀通過。

民主黨尹兆堅承認，下午的審議過程出現「甩轆」情况，解釋民主派內部出現溝通不足，以往只靠默契安排誰人留在會議廳內，他表示會檢討事件，例如編制「更表」安排民主派議員在會議廳內發言、列席等。尹兆堅表示，昨首見在本屆立法會中，建制派臨時撤回發言，形容被對方「陰咗」。

莫乃光質疑引紅色資本

邱騰華:增加業界競爭力

有關條例草案旨在為傳統廣播業 「拆牆鬆綁」，包括建議放寬跨媒體擁有權限制、放寬外資控制本地免費電視節目服務牌照持牌人限制等。資訊科技界議員莫乃光質疑放寬有關限制會引入紅色資本，對節目質素、新聞自由造成影響。

商務及經濟發展局長邱騰華強調，法案旨在增加業界競爭力，修例並不會大幅放寬外資控制權的限制，只是在持股權比例上作出輕微調整。

立法會主席梁君彥在審議該草案時兩度「劃線」，稱有憲制責任確保議會在合理時間內審議法案，在尊重議員發言權利及議會有效運作之間取得平衡。

除廣播條例修訂外，立法會昨亦通過《2019年漁業保護（修訂）條例草案》。目前立法會尚有一條上年度未處理的政府法案待議，其後便是4項動議譴責議員的議案，對象包括民主黨許智峯。

相關字詞﹕拉布 民主派 立法會

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