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公屋設施維修逾8月 公署促設合理時限

【明報專訊】申訴專員公署主動調查發現，房屋署處理公共屋邨遊樂及健體設施保養及維修時，部分個案出現延誤，去年有個案最長需要252天，即約8個半月完工，而平均亦要約兩個半月；有個別個案由職員發現損壞後，超過30天才通知承辦商檢查。公署建議房署就匯報及要求承辦商檢查的程序設定合理時限，並將發現至完成工程日期和結果輸入電腦系統，以及加強監管承辦商。

公署調查發現，2018年由管理員發現有設施損壞至向承辦商發出「設施檢查單」要求檢查，平均需時5天，最長達36天，但房署並沒要求職員在指定時限完成有關工序。房署規定承辦商需在指定時限完成工程，但公署發現，需28天內完成的簡單工程延誤比例達55%，延誤30天以上則有13%；需90天內完成的複雜工程，延誤比例約22%。

10宗最嚴重延誤均涉已售屋邨

公署發現，10宗工程延誤最嚴重個案全涉及已出售物業屋邨，由於牽涉房委會以外業主及要徵詢居民等意見，由發現設施損壞至完成維修，需時最長8個多月不等，單是決定是否維修已花4個半月，而居民有8個月未能用設施，難免不滿。

有承辦商遲兩月 未按日數扣分

房署工程職員會在承辦商完工後按其表現評分，若工程有不合理延誤，將按延誤日數扣1至4分，並按日數收違約金。公署發現，有承辦商延誤工程62天，仍獲評5分。有承辦商延誤64天，只需付違約金。公署認為房署應發警告信，甚至除名。

另外，公署列舉有屋邨遊樂場橡膠地墊邊緣捲起，離地闊度超過12毫米，職員在前年10月發現，但去年8月才完成更換地墊工程；然而，公署去年12月發現另一屋邨遊樂場地墊罅隙闊度有25毫米，等同一元硬幣直徑，向房署查詢後，今年1月下旬便完成維修。

房委會：正檢視流程指引

房委會發言人表示大致接受公署建議，正檢視現有工作流程和指引，務求縮短日後維修時間。發言人強調，房署的合約經理會繼續監察承辦商表現，署方正積極研究改善現有監察系統，包括在電腦系統記錄設施損毁及發出檢查單時間。

相關字詞﹕公共屋邨 房屋署 申訴專員公署

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