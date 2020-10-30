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食環洗街外判商 表現0分照中標 申訴專員：監管機制欠阻嚇 巡查不足

【明報專訊】申訴專員公署主動調查發現，食環署監管外判街道潔淨服務承辦商整體有四大問題，包括監管機制中的「扣分制」及「失責通知書」未能發揮阻嚇作用、沒有善用投訴數據等。公署更發現，食環署自去年4月採用新招標機制後，至今年3月批出14份街道清潔服務合約，涉及3個承辦商的「過往服務表現」評分只有0至3分（7.5分最高），其中一個承辦商過往表現0分，仍獲得6份合約。

食環署自2000年以招標形式，聘用外判承辦商提供街道潔淨服務，去年4月起，署方採用新招標機制，價格評分及技術評分比例各佔50%，有別以往價低者得做法。申訴專員公署發現，食環署對承辦商的監管機制存在四大問題，包括監管機制中的「扣分制」及「失責通知書」未能發揮阻嚇作用，包括扣款金額少及對日後中標影響低；非辦公時間及周末就監管外判商進行的巡查次數比例低；沒有善用投訴數據；以及欠缺中央統籌及規管有關承辦商表現的資料。

外判合約每份均價逾億

失責扣款年均8萬元

報告稱，食環署藉發出失責通知書和扣分制以監管承辦商，接到失責通知書的承辦商會被扣服務月費，去年被扣費的個案有1157宗，涉及275萬元。申訴專員趙慧賢稱，每份兩年期外判合約平均價值約1.1億元，但每份合約平均每年只扣減8.1萬元，比例不足0.1%，難起阻嚇作用。至於食環署發出的4種失責通知書中，只有接到「僱傭失責通知書」會被扣1分，在每宗招標截止前36個月被扣滿3分者，未來5年不獲任何政府部門考慮，但由2009年度至去年度，沒有承辦商被扣滿3分。

無外判商因扣滿分被禁入標

趙慧賢引述食環署稱，接到失責通知書愈多的承辦商，在屬於技術評分項目之一的過往服務表現評分會愈低，有可能影響日後中標機會，但公署發現過往表現0分的承辦商仍能中標，趙慧賢表示非常關注有關機制能否有效起監管作用。公署建議食環署可考慮將「服務欠佳」納入「扣分制」、檢討扣減服務月費機制，以及充分利用過往服務表現一項的分數，以加強失責通知書對承辦商的阻嚇。

公署又發現，食環署去年接獲逾6.9萬宗涉及街道潔淨服務的投訴，較2015年的5.7萬宗增22%，但署方沒有備存投訴內容的分類、投訴是否成立的個案數據、個別地點的投訴分項等，亦無制定街道潔淨投訴熱點名單。

批沒分類投訴內容 倡深入分析

報告引述食環署解釋，現行投訴管理資訊系統有儲存投訴資料，供各區分析及採取相應行動，但公署認為，投訴的內容、地點、時間、種類及相關數據，有助部門綜合及分析問題所在，建議食環署掌握數據資料並深入分析，以了解巿民關注及外判商的不足，從而有系統調配資源改善。

食環：有投標者失責未能中標

食環署發言人稱已落實申訴專員部分建議，現時採用「標準評分表」來評審標書，滿分為100分，其中過往服務表現佔7.5分。發言人續稱，「扣分制」旨在加強保障非技術工人福利，而非監察承辦商服務表現，又表示在新或舊的招標機制下，都有投標者因曾接到失責通知書而未能中標。

相關字詞﹕外判 街道潔淨服務 食環署 申訴專員公署

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