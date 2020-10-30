星登記國民出入場所 稱港客或要守類似措施

二維碼防疫器雙管齊下

林曉芬說，首階段旅遊氣泡預計以商務客及探親客為主。新加坡目前有兩個訪客登記制度，包括「SafeEntry」，任何人出入任何設施和地點時須登記，以記錄及追蹤潛在感染者的接觸者，從而進一步限制社區傳播。另外，新加坡境內人須登記「TraceTogether」，利用手機應用程式或攜帶式防疫器，透過藍牙科技感應附近其他近距離使用者。如用家確診，相關部門能透過紀錄，找到曾出現在其附近的人作進一步處理。林曉芬強調，防疫器設備會加密信號，數據也會在25日後自動刪除。

林曉芬表示，遊客或要跟隨新加坡目前的登記制度，但真正追蹤模式尚待公布。

新加坡目前也有「SG Clean」品質標準認證，要求商場為員工、顧客量體溫；經常消毒公衆地方等。現有逾2.5萬個場所獲認證，會貼綠色微笑圖示，當中1200個是旅遊業機構。

另外，香港迪士尼樂園將邁向15周年，樂園發言人表示一直就新加坡旅遊氣泡與業界緊密合作。樂園另將以「用美食去慶祝」為題慶祝15周年，包括推出酒店餐飲購物禮券，賓客可用1000元購買總值1200元的禮券，包括餐飲及商店購物電子券。

（疫情第三波）