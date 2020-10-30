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星登記國民出入場所 稱港客或要守類似措施

【明報專訊】香港及新加坡正籌備航空旅遊氣泡，新加坡正逐步恢復當地旅遊及商務活動，其中「SafeEntry」訪客登記系統要求新加坡國民出入場所時透過掃描二維碼登記，以記錄及追蹤出行情况。新加坡旅遊局香港、澳門及台灣區處長林曉芬表示，未來香港旅客或要遵守類似的防疫措施。

二維碼防疫器雙管齊下

林曉芬說，首階段旅遊氣泡預計以商務客及探親客為主。新加坡目前有兩個訪客登記制度，包括「SafeEntry」，任何人出入任何設施和地點時須登記，以記錄及追蹤潛在感染者的接觸者，從而進一步限制社區傳播。另外，新加坡境內人須登記「TraceTogether」，利用手機應用程式或攜帶式防疫器，透過藍牙科技感應附近其他近距離使用者。如用家確診，相關部門能透過紀錄，找到曾出現在其附近的人作進一步處理。林曉芬強調，防疫器設備會加密信號，數據也會在25日後自動刪除。

林曉芬表示，遊客或要跟隨新加坡目前的登記制度，但真正追蹤模式尚待公布。

新加坡目前也有「SG Clean」品質標準認證，要求商場為員工、顧客量體溫；經常消毒公衆地方等。現有逾2.5萬個場所獲認證，會貼綠色微笑圖示，當中1200個是旅遊業機構。

另外，香港迪士尼樂園將邁向15周年，樂園發言人表示一直就新加坡旅遊氣泡與業界緊密合作。樂園另將以「用美食去慶祝」為題慶祝15周年，包括推出酒店餐飲購物禮券，賓客可用1000元購買總值1200元的禮券，包括餐飲及商店購物電子券。

（疫情第三波）

相關字詞﹕迪士尼 新加坡 旅遊氣泡

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