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同事染疫 沒檢疫婦確診 專家：工作間個案追蹤不足

【明報專訊】本港昨日新增3宗新型冠狀病毒確診，包括一名50歲女子，為在上環兆英商業大廈工作、早前確診者的同事。女子因不屬其密切接觸者而無入檢疫中心，病發一周後自行求醫，其後確診，現時全公司員工要檢疫。有醫生認為，本港在工作場所的個案追蹤做得不足，應為有病徵的非密切接觸者即時檢測。

梁子超：應即時檢測有病徵者

確診的50歲女子（第5312宗）住土瓜灣樂民新村樂智樓，在上環兆英商業大廈工作，其42歲男同事10月25日確診。患者於10月22日發病，翌日為最後一日上班。因她未被界定為早前確診同事的密切接觸者，故沒入檢疫中心。男同事確診後，衛生署曾向該公司員工派樣本瓶驗病毒，但她沒取瓶。在同事確診當日，她到普通科門診求醫後確診。該公司約20名員工全部要檢疫。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，病人或因環境污染、共用物品，甚至除口罩聊天一兩分鐘而傳播病毒，即使不是密切接觸者亦可能染疫。他認為本港在工作場所的追蹤做得不夠，即使同事非密切接觸者，若有病徵，衛生署應即為其檢測。

梁子超又說，現時衛生署會向不是密切接觸者的同事派一次樣本瓶，但或會有染疫者於首次檢測時未發病、驗不出陽性，建議應為確診者的同事做第二次檢測，一旦再有確診，其他接觸程度相似的同事亦應檢疫，並為所有人做第三次檢測。

昨日另外兩名確診者分別從德國及美國來港。過去兩周（16至29日）本港有100宗確診，當中89宗是輸入個案。據現時機制，若同一航班有5人或以上確診，或同一航空公司從同一地點抵港的連續兩航班有3人或以上確診，衛生署會要求航班禁飛14天。翻查資料，自7月以來，本港最少8次禁飛航班，其中印度航空最少被禁飛4次，尼泊爾航空最少被禁飛兩次。

何栢良：倘航班屢禁飛

應收緊出發地限制

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台稱，若有航班重複被禁飛，應收緊對航班出發地的入境限制，而原本要求乘客持72小時內陰性檢測的規定，應收緊至48小時內。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕禁飛 輸入個案 疫情第三波 疫情第四波 新型冠狀病毒

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