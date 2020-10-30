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工會擬下周國泰城集會 恐受制機場禁令

【明報專訊】國泰航空早前要求沒被裁走的員工14天內簽署新合約，而7天內簽署可獲過渡津貼，首個死線於前晚屆滿，國泰無透露實際簽署人數。國泰空中服務員工會稱，已申請下周三（11月4日）在國泰城或東涌集會，表達員工要求，但稱國泰城受機場禁制令影響，仍要待機管局回覆。

國泰工會擬於下周三在國泰城正門或東涌港鐵站外舉行集會，主席王思敏稱，昨午與警方開會後，得知早前機管局就機場範圍申請的禁制令包括國泰城，能否集會有待機管局回覆。本報向機管局查詢，機管局稱相關安排由警方處理。警方表示，前晚接獲一個團體通知，擬在機場警區舉行公眾活動，正處理有關通知。

王思敏於港台節目《千禧年代》接受電話訪問稱，即使疫情下多個集會都不獲警方批准，仍繼續申請集會，「咩都要試，入咗紙先」，又稱暫時無打算再約管理層見面，會集中以電郵溝通。

就現時共多少國泰員工已簽新合約，王思敏稱不掌握數字，國泰回覆本報查詢時亦拒透露確實數字，僅稱「有多數」機師及機艙服務員簽署。王向本報表示，昨與代表國泰機師的香港航空機組人員協會商討後，決定雙方正式合作，短期內若能見政府官員或勞工處都會一同進行。本報昨向勞工處查詢安排三方會議的進度，處方稱正努力嘗試為雙方安排調停會議。

（疫情第三波）

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