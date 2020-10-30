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人力學會：今年加薪1.4% 10年低 過年失業率或雙位數

【明報專訊】新冠病毒疫情下失業率持續上升，在職的「打工仔」薪酬亦大受影響。有機構公布薪酬趨勢調查，今年打工仔整體薪金平均升幅僅1.4%，為10年新低；亦有逾半僱員凍薪。調查又展望明年薪金加幅為1.7%，惟估計失業率於過年前後更高，出現雙位數亦不為奇。有工會預計，今年底裁員規模會比之前嚴重，認為打工仔工作量會增加，企業應向共渡時艱的僱員給予更大幅度加薪。

香港人力資源管理學會今年1至9月進行薪酬趨勢調查，訪問了92家來自15個不同行業的機構，共涉12.78萬名僱員。調查顯示，今年香港僱員平均加薪1.4%，按年下跌2.2個百分點，為10年新低，扣除通脹，實質平均加薪0.5%。加薪幅度最高行業為銀行、製造業及物業發展或管理，升幅介乎2.1%至2.2%。

加1.4%認數字滯後 明年料加1.7%

學會副會長孔于人指出，今年薪酬調整仍較2003年SARS時減薪0.2%、金融海嘯後2009年加薪0.6%為高。他承認今年加薪數字有滯後，因部分公司今年初發放花紅時，生意未受疫情大幅影響。

調查發現今年雖無機構表示減薪，但有53.9%僱員凍薪，比過去4年平均約16%顯著增加，且亦未計算無薪假的薪酬影響。調查中亦仍有94.6%企業表示，今年有發放非固定花紅，而平均金額為1.77個月基本薪金，比過去4年高，但金融服務業非固定花紅金額大打折扣，比去年少約兩個月薪金。

學會預期明年平均加薪幅度1.7%，惟孔于人估計未來數月企業會更趨審慎，加薪幅度或比預期低。他說，六成受訪機構申請「保就業」計劃，相信有助他們應對財務壓力，但之後要看行業和機構應變能力，估計過年前後失業率更高，亦相信有可能比SARS時期更高，出現雙位數亦不為奇。

職工盟主席吳敏兒認為，1.4%加幅偏低，認為今年無受裁員或無薪假影響的同事都較以往辛勞，疫情下物價無下降，交通費亦不減，認為明年僱主應「加多啲」，既穩定軍心亦回饋工作量增加的員工。她亦預期11月「保就業」計劃完結後，裁員情况較9月首輪「保就業」完結時「嚴重好多」，企業會因應沒第三及第四輪資助，更快決定結業。

（疫情第三波）

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