3小型旅社結業 最早5月已停運

翻查3家旅行社網站，匯景旅遊及達美旅遊主打國內旅遊；名褘旅行社則有舉辦台灣、泰國、日韓等東南亞團。本報記者昨到匯景旅遊及達美旅遊位於旺角的辦事處觀察，當中匯景旅遊未有營業，門口張貼寫有「暫停營業直至另行通知」字條，因該公司玻璃門並非透明，無法看到內裏情况，記者觀察期間未見有人出入。達美旅遊則人去樓空，地上有一封寄給該公司的信件，郵戳日期為10月27日；大廈保安表示，達美5月已停業。記者昨致電名褘旅行社，留言信箱稱有關電話未有登記。

未收團費投訴 料對消費者影響小

旅遊業議會主席黃進達表示，3家旅行社早前已結業，並已退出旅議會會籍，3家旅行社受僱人數介乎5至15。旅議會暫未收涉及顧客團費的投訴，黃稱相關旅行社安排短線遊，估計疫情下向該3家旅行社報團的市民甚少，相信事件對消費者影響不大。旅議會總幹事陳張樂怡稱，今年截至9月底有73間旅行社結業，比去年同期少一點。她相信最近不少旅行社正研究停薪留職安排，認為保就業11月底完結，旅行社必進一步節省開支，「方能有望度過寒冬」。

翻查紀錄，3家旅行社只得名褘旅行社有申請第一期保就業，旅行社當時以4名受薪僱員人數申請，獲批補助約8.8萬元。

（疫情第三波）