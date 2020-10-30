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旅社允員工自選被裁 取遣散費過冬 需對冲強積金 留職或大減薪

【明報專訊】新冠病毒冰封旅遊業，業內已不寄望明年農曆年及復活節生意，只盼暑假可復蘇，現除新華旅遊要求全體員工停薪留職，有旅行社東主承認多間旅行社亦正構思及推行不同節流方案，包括減薪、放無薪假，或讓員工選擇被裁，領取對冲強積金的遣散費過冬。另有業界人士稱，倘政府不推出下一輪保就業，亦未能恢復通關，料年底會有旅行社裁員潮。

新華旅遊本月27日發內部通知要求所有職員停薪留職，本報過去兩日向新華查詢，未獲回應。新華旅遊旺角分行主管郭小姐說，3月起全體員工每月放半個月無薪假，公司沒阻員工找兼職。她對停薪留職表示理解，現看不到疫情何時完結，自己從事旅遊業逾十年，轉行有難度，故選擇停薪留職。

倘再沒保就業不通關 業界料年底裁員潮

香港入境旅遊接待協會會長梁耀霖表示，其旅行社要減開支，部分員工放無薪假，目前用最少人力經營，近日亦辦本地團，「食緊穀種，等待黎明」，冀盡快通關。他說很多老闆不想結業，「有感情」，但疫情無了期，維持運作開支很大，有過百員工的中型旅行社每月開支達數百萬，「閂咗（旅行社）可能平過開」，僱主面對兩難。他說若沒新一輪保就業亦不通關，料年底會有旅行社裁員潮。

旅遊界立法會議員姚思榮相信業界「肯定會開始行動」，分別只是放無薪假還停薪留職，估計一般旅遊業界員工，約8000人受影響。其任職的中旅社亦有要求員工放無薪假。

旅社：預過年復活節輸 盼暑假回復六七成

有不願透露姓名的旅行社東主表示，沒保就業計劃，已捱到無法再捱，「已預料會輸掉明年農曆新年（的生意），也會輸掉復活節」，明年料會有疫苗，寄望暑假可復蘇，「如能有六七成生意已滿意」，現要設法節流過冬，「間間旅行社都在想裁員、減薪、無薪假」，只是有不同方案。

他說已給員工兩個選擇，一是裁員，透過對冲強積金領遣散費，「可先取十多萬元」過冬，捱過未來三四個月；二是減薪，月薪1.5萬元或以下不用減，1.6萬元約減5%至8%，月薪3至4萬則可能要減三分之一至一半，「已經無辦法，就算不用交租，七成開支是薪金」，動輒要用過百萬元出糧。他稱該公司申請保就業時有70人，選擇裁員離開的員工約佔一半，「其實這對僱主的現金流需求會大了，因為要先出遣散費」，其後才獲強積金對冲；反而放無薪或減薪，僱主要做的較少。

工會料大旅社陸續停薪留職 涉過萬員工

香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生稱，數間較大型旅行社未來數天參考新華旅遊「試水溫」後，會陸續發出停薪留職通知。他說單計算該數間旅行社，已涉2500至3500名領隊，連內部員工相信受影響人數過萬。他認為，有受影響僱員對旅遊業前景沒盼望，或寧願被解僱得到遣散費。他說本地遊「無用」，「每個人頭賺幾十元，一團賺幾百元，但我請一個內部員工返工一日都已經要幾百元了」。

「沒遣散沒賠償 頂不住不如申破欠」

對於有旅行社要求員工長期放無薪假或停薪留職，香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠形容做法「（僱主）沒遣散、沒賠償、掛住虛名」，對員工沒支援，企業「如果真的頂不住，不如索性結業，申請破欠基金」，起碼令員工獲賠償應付短期困難。她促政府加強支援僱員與僱主，又說不少從事旅遊業的人在疫情下轉行，冀政府勿太短視，協助業界留住有經驗、有價值的員工。

明報記者

（疫情第三波）

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