【Emily】立會議員打流感針 馬逢國露肩搶晒fo

「針紙」顯示為賽諾菲產品

柯創盛笑言做「白老鼠」

噚日有37個議員打針。經民聯林健鋒捲起衫袖，豎起拇指話唔痛，仲呼籲大家都打針預防流感，又話陳姑娘無同佢講流感針係邊間藥廠。體育、演藝、文化及出版界馬逢國最誇張，打針時除衫鈕露半膊成為焦點，佢話噚日唔記得咗要打針，否則會著件短袖恤衫，結果著嘅衫窄得滯，捲唔起衫袖。佢同Emily講解緊情况時，路過嘅民建聯陳克勤都笑馬議員露肩好搶眼。

柯創盛打針之餘乘機向陳姑娘遞信，話市面流感針供應緊張，希望政府穩定供應，等更多市民能夠接種。港府及藥廠重申，香港用嘅賽諾菲疫苗同韓國採用嘅唔同批次，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷就話，港府今季為各個疫苗計劃購置87萬劑流感疫苗中，62萬劑係賽諾菲。