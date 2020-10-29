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港聞
2020年10月29日星期四
港聞二
3人私了內地漢判囚逾年 官：與黑社會惡棍無異
付國豪質疑辯方盤問 官稱助判斷證辭可信否
聽障男稱遭扯助聽器 不自願下認襲警
藏電油改判服務令 上訴庭指罪行嚴重 以年輕求情比重微
美媒：何志平拜登子有往來 當局引《外國情報法》監視
男囚犯剪髮 長毛終極上訴 官質疑懲署數十年沒更新守則
醫生：多家幼園有學生棄打流感針 韓59宗打針後亡 憂港接種率倒退
流感疫苗一針難求 12私院11缺貨額滿
林鄭率高官打流感針 籲市民及早接種
泛民質疑懲處利君雅 邱騰華稱指控無稽
妻涉爭執後縱火 熟睡夫燒傷命危 同住家婆受傷 警循企圖謀殺調查
12港人案 消息：內地司法部禁律師代理
梁君彥：倘續拉布 或引權力限時審議 泛民昨點人數耗2小時43分 毛孟靜批梁施壓
推薦委會：海外法官對基本法認識「沒問題」
唐狗遭綑綁入袋 浮屍土瓜灣海面
對二手鞋自瀆拍片傳賣家 戀物癖男囚4周緩刑
召妓被「擺上網」 地盤工毆妓女致牙碎骨折認罪
尊子漫畫
【Emily】立會議員打流感針 馬逢國露肩搶晒fo
【Emily】一名泛民票投美芬
【Emily】民研：近七成人反對港人內地投票 曾國衞質疑唔理講普通話市民意見
【Emily】派200萬張現金券餐券 惠康料25萬人受惠
【Emily】陳健民轟「棄保暴徒」論冷血 湯家驊：滿腦仇恨不懂幽默
【Emily】《中大志》MV籲校友11‧28返母校
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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3人私了內地漢判囚逾年 官：與黑社會惡棍無異
付國豪質疑辯方盤問 官稱助判斷證辭可信否
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