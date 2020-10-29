召妓被「擺上網」 地盤工毆妓女致牙碎骨折認罪

控罪指出，被告陳建生（34歲）於去年5月16日在荃灣德華街某單位襲擊女子X。辯方求情稱，被告召妓的事被放到網上後，於案發當天被工友恥笑，才因憤怒而衝動犯案。辯方稱被告沒預謀及事後沒逃走，暫委區院法官張秀群不接納此說法，指根據案情，被告襲擊女事主後在附近徘徊並再次施襲，質疑「係咪想打第三次？」

控方案情指出，案發當晚約11時，被告到涉案單位找X，稱X上次為他提供性服務時「收貴咗」，未待X回應，被告便向X拳打腳踢，即使X倒地仍繼續施襲。被告之後在門外走廊遊蕩，X報警，被告折返再次施襲，警員其後在樓梯間拘捕他。被告警誡下稱X「擺我上網」，承認當晚喝了6罐啤酒，襲擊X約1至2分鐘。X多處受傷，包括4顆牙齒碎裂、左眼結膜下出血、視力模糊、右顳骨骨折等，住院近3個月。

【案件編號：DCCC458/20】