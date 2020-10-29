召妓被「擺上網」 地盤工毆妓女致牙碎骨折認罪

【明報專訊】34歲地盤工去年疑不滿妓女為他提供性服務後「收貴咗」及「擺上網」，因而上門襲擊她，令她4顆牙齒碎裂、眼結膜下出血等，住院近3個月。地盤工昨日在區域法院承認一項有意圖而對他人身體加以嚴重傷害罪，還押至11月12日判刑，以待法官索取其背景報告。
控罪指出，被告陳建生（34歲）於去年5月16日在荃灣德華街某單位襲擊女子X。辯方求情稱，被告召妓的事被放到網上後，於案發當天被工友恥笑，才因憤怒而衝動犯案。辯方稱被告沒預謀及事後沒逃走，暫委區院法官張秀群不接納此說法，指根據案情，被告襲擊女事主後在附近徘徊並再次施襲，質疑「係咪想打第三次？」
控方案情指出，案發當晚約11時，被告到涉案單位找X，稱X上次為他提供性服務時「收貴咗」，未待X回應，被告便向X拳打腳踢，即使X倒地仍繼續施襲。被告之後在門外走廊遊蕩，X報警，被告折返再次施襲，警員其後在樓梯間拘捕他。被告警誡下稱X「擺我上網」，承認當晚喝了6罐啤酒，襲擊X約1至2分鐘。X多處受傷，包括4顆牙齒碎裂、左眼結膜下出血、視力模糊、右顳骨骨折等，住院近3個月。
【案件編號：DCCC458/20】
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