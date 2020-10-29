對二手鞋自瀆拍片傳賣家 戀物癖男囚4周緩刑

傳送淫褻信息罪成 家人鼓勵治療

被告黃浩賢（32歲）承認今年4月27日在香港某處使用手機向女事主傳送兩段射精短片，及3張顯示陰莖及精液的相片。主任裁判官徐綺薇判刑時強調，本案涉及被告手淫短片及相片，案情相當嚴重，不過心理報告指被告患有戀物癖，其家人事前完全不知，現願意給予支持，並鼓勵他接受治療。徐官認為被告認罪後已被還押，受當頭棒喝，念及他承諾不再重犯，故判以緩刑。徐官提醒被告今後切勿再因一已私慾，罔顧他人感受。

案情指出，被告今年1月尾及2月初偽裝女性，向女事主網購4對二手鞋。案發當天被告對着鞋手淫，將短片及相片透過WhatsApp傳予女事主，被告雖隨即刪除，但短片及相片自動儲存在女事主手機中，女事主報警。淫審處其後將短片及相片評級為三級，警方拘捕被告。被告警誡下承認有戀鞋癖，「好鍾意收集女人鞋」，會用鞋來手淫，當時因為「興奮」而將有關短片及相片傳給事主。

【案件編號：KTCC1809/20】