推薦委會：海外法官對基本法認識「沒問題」

立會委會通過任命賀知義 交大會審議

民建聯周浩鼎在會上詢問，當局如何確保海外非常任法官對基本法和一國兩制有「充分、正確認知」，憂慮會影響憲政秩序。法律界郭榮鏗稱，法官「識字，懂得去看基本法內容，不需要你去教，也不需要你去審查」，稱法官會閱讀基本法及案例，他非常支持有關任命，認為賀知義具相關經驗，是適合人選。

梁悅賢表示，每一位來自普通法法制的法官到港後，均需根據基本法第104條宣誓，亦需立下司法誓言；他們參與審訊時，需按香港法例處理個案，「他們對基本法及一國兩制的認識是沒有問題」。

工黨張超雄表示，終審法院前海外非常任法官施覺民請辭，令人質疑是否與《港區國安法》及「香港沒有三權分立」的言論有關，他認為倘本港司法獨立受損，海外法官未必願意來港。行政署長鄭鍾偉回應稱，施覺民辭職時沒有提及原因，他不會評論傳媒報道，亦不會評論個別法官的發言。他又說，法官賀知義的任命與施覺民辭職無關，不存在「補缺」的說法，因任命程序「不可能三幾日內發生」。