梁君彥：倘續拉布 或引權力限時審議 泛民昨點人數耗2小時43分 毛孟靜批梁施壓

立法會秘書處表示，昨日會議共13次點算法定人數，每次暫停響鐘，耗時合共2小時43分鐘。除點人數外，公民黨郭家麒昨日亦提出要求討論12名港人被內地拘捕的休會待續議案，梁君彥其後稱議題非迫切要在今次會議討論，裁定郭的動議不符《議事規則》。

立法會昨日全日鐘聲不斷，令建制派不滿，當中何君堯昨午5時在民主派要求點人數時稱，議員在議會內外、在辦公室都在參與會議，處理其他工作如會見市民，要求主席裁定泛民不斷提出點人數是「冗長、重複」，不符議事規則。

梁君彥回應稱，《基本法》訂明當會議廳不足法定人數，任何議員都可要求點算人數，又指希望議員盡量留在會議廳，指議員「精神留喺度是無用的，是要軀體留在會議廳才有足夠法定人數」。

立法會昨就《漁業保護修訂條例草案》進行二讀，梁君彥傍晚去信全體議員，指會議被部分議員不必要地拖延，今年度審議的法案多屬技術性，法案非重大或具爭議，經驗顯示立法會處理一項類似法案，一般只需少於兩小時；而現時審議的法案已花了5小時，但仍處於二讀辯論階段。

稱大量積壓 梁：須平衡議員權利議會運作

梁續說，立法會仍有大量事項積壓多時，強調他尊重議員發言及點算人數的權利，但作為主席有責任行使基本法主持會議的權利，確保議會有序等，必須在尊重議員權利與立法會有效運作之間取得適當平衡，表明若議員繼續拖延會議，他會考慮就立法會會議的審議工作編配時間，以有效運用議會時間。

議會陣線毛孟靜回應稱，梁君彥的態度「擺明是施壓，指若泛民過分反抗，他便會再施壓」，她說已預料梁君彥最終會限時審議法案，指「做法難睇」，形容雖然權在對方手中，但相信「公道自在人心」，呼籲梁不要低估港人智慧。