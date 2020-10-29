12港人案 消息：內地司法部禁律師代理

另外受家屬委託的5名律師，包括代表被捕人喬映瑜的盧思位、代表李宇軒的梁小軍等人，上周四（22日）到深圳鹽田檢察院投訴看守所拒絕他們會見當事人，律師至今沒得到受理控告單位的任何回覆。當日5名律師到鹽田看守所要求會見當事人，所內人員稱所有當事人已委託兩名辯護律師。

郭家麒立會提討論 梁君彥拒絕：非迫切

在本港，公民黨立法會議員郭家麒昨在立法會大會提出休會待續動議，討論12港人事件。他表示，12港人扣留內地逾兩個月，家人及家屬委託律師未能見面，12人人身安全未明，政府至今未有詳細交代，認為情况不尋常，因此提出休會待續議案，希望討論跟進被內地關押的12港人。

代主席李慧琼暫停會議處理，主席梁君彥其後裁定郭的動議不合《議事規則》。梁表示郭上星期曾提出相關動議不獲內會支持，又認為郭有其他渠道跟進事件，非迫切要在是次會議上辯論。